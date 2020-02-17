Пристайко проситиме ООН ввести миротворців на всю територію ОРДЛО
Понеділок, 17 лютого 2020, 22:31
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко нагадає Генеральній асамблеї ООН про необхідність миротворчої місії на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Джерело: Вадим Пристайко в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає Інтерфакс-Україна
Пряма мова: "Відбуваю завтра у Нью-Йорк, щоб говорити з генеральним секретарем і виступити перед Генеральною асамблеєю ООН, зокрема, щоб нагадати про це питання, що ми очікуємо, наскільки це можливо, таку операцію".
Деталі: За словами Пристайка, Україна наполягає на миротворчому контингенті саме по всій території ОРДЛО, а не лише на лінії зіткнення, як того хоче Росія.
Передісторія:
- Попередній президент Петро Порошенко розглядав можливість залучення миротворців ООН для підтримання миру на окупованій частині Донбасу.
- Свої пропозиції у вигляді проекту резолюції Україна передавала партнерам із Ради безпеки ООН і в 2016-му, і в 2017 роках.
- Росія не погоджувалася на перебування миротворців біля свого кордону й висловлювала готовність розглядати їх розміщення лише на лінії розмежування сторін збройного конфлікту.
- Президент Володимир Зеленський казав, що підтримав би присутність миротворців на кордоні з Росією, але не на території України.
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