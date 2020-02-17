Пристайко проситиме ООН ввести миротворців на всю територію ОРДЛО

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Понеділок, 17 лютого 2020, 23:31
Фото: Укрінформ

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко нагадає Генеральній асамблеї ООН про необхідність миротворчої місії на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Джерело: Вадим Пристайко в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Відбуваю завтра у Нью-Йорк, щоб говорити з генеральним секретарем і виступити перед Генеральною асамблеєю ООН, зокрема, щоб нагадати про це питання, що ми очікуємо, наскільки це можливо, таку операцію".

Деталі: За словами Пристайка, Україна наполягає на миротворчому контингенті саме по всій території ОРДЛО, а не лише на лінії зіткнення, як того хоче Росія.

Передісторія:

  • Попередній президент Петро Порошенко розглядав можливість залучення миротворців ООН для підтримання миру на окупованій частині Донбасу.
  • Свої пропозиції у вигляді проекту резолюції Україна передавала партнерам із Ради безпеки ООН і в 2016-му, і в 2017 роках.
  • Росія не погоджувалася на перебування миротворців біля свого кордону й висловлювала готовність розглядати їх розміщення лише на лінії розмежування сторін збройного конфлікту.
  • Президент Володимир Зеленський казав, що підтримав би присутність миротворців на кордоні з Росією, але не на території України. 

Знати більше: Ігри в дипломатію. Чому Путін заговорив про миротворців на Донбасі

Теми: миротворці ООН Пристайко ОРДЛО окупація


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