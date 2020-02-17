Пристайко попросит ООН ввести миротворцев на всю территорию ОРДЛО

Министр иностранных дел Вадим Пристайко напомнит Генеральной ассамблее ООН о необходимости миротворческой миссии на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области в Украине.

Источник: Вадим Пристайко в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Я отбываю завтра в Нью-Йорк для того, чтобы говорить с генеральным секретарем и выступить перед Генеральной ассамблеей ООН, в частности, чтобы напомнить об этом вопросе, что мы ожидаем насколько это возможно такую операцию".

Детали: По словам Пристайко, Украина настаивает именно на миротворческом контингенте по всей территорию ОРДЛО, а не только на линии соприкосновения, как того хочет РФ.

Предыстория:

Предыдущий президент Петр Порошенко рассматривал возможность привлечения миротворцев ООН для поддержания мира на оккупированной части Донбасса.

Свои предложения в виде проекта резолюции Украина передавала партнерам из Совета безопасности ООН и в 2016-м, и в 2017 годах.

Россия не соглашалась на пребывание миротворцев у своей границы и выражала готовность рассматривать их размещение только на линии разграничения сторон вооруженного конфликта.

Президент Владимир Зеленский говорил, что поддержал бы присутствие миротворцев на границе с Россией, но не на территории Украины.

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