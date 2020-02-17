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Пристайко попросит ООН ввести миротворцев на всю территорию ОРДЛО

Понедельник, 17 февраля 2020, 22:31
Пристайко попросит ООН ввести миротворцев на всю территорию ОРДЛО
Фото: Укрінформ

Министр иностранных дел Вадим Пристайко напомнит Генеральной ассамблее ООН о необходимости миротворческой миссии на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области в Украине.

Источник: Вадим Пристайко в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Я отбываю завтра в Нью-Йорк для того, чтобы говорить с генеральным секретарем и выступить перед Генеральной ассамблеей ООН, в частности, чтобы напомнить об этом вопросе, что мы ожидаем насколько это возможно такую операцию".

Детали: По словам Пристайко, Украина настаивает именно на миротворческом контингенте по всей территорию ОРДЛО, а не только на линии соприкосновения, как того хочет РФ.

Предыстория:

  • Предыдущий президент Петр Порошенко рассматривал возможность привлечения миротворцев ООН для поддержания мира на оккупированной части Донбасса.
  • Свои предложения в виде проекта резолюции Украина передавала партнерам из Совета безопасности ООН и в 2016-м, и в 2017 годах.
  • Россия не соглашалась на пребывание миротворцев у своей границы и выражала готовность рассматривать их размещение только на линии разграничения сторон вооруженного конфликта.
  • Президент Владимир Зеленский говорил, что поддержал бы присутствие миротворцев на границе с Россией, но не на территории Украины.

Знать больше: Игры в дипломатию. Почему Путин заговорил о миротворцах на Донбассе

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Темы: миротворцыООНПристайкоОРДЛОоккупация
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