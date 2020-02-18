Кличко похвастался, что на "стеклянном мосту" сэкономил 100 миллионов

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Вторник, 18 февраля 2020, 09:40

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что на новом пешеходно-велосипедной мосту в центре столицы не разворовывали средства, а наоборот сэкономили более 100 миллионов гривен.

Источник: пост Кличко в Facebook

Прямая речь: "Мы получили выводы экспертиз всех трех структур. И они свидетельствуют не о хищении, а даже – об экономии средств!

По факту, мост обошелся в 278 с половиной миллионов гривен! Плюс проектные и другие дополнительные работы. Всего на мост с прилегающими объектами и территорией (в частности, парков Крещатый и "Владимирская горка", фонтана) город потратил 306 миллионов гривен. Хотя, по предварительным расчетам, на весь комплекс работ и объектов предусматривалась сумма почти 420 миллионов.

То есть город сэкономил более 100 миллионов гривен".

Детали: Кличко рассказал, что всю документацию по строительству моста город передал в Институт судебных экспертиз, в Государственную аудиторскую службу, в Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины, как это делает по всем объектам, которые строит.

И сейчас мэр получил результаты экспертиз всех этих структур.

Кличко также добавил, что только теперь – после выводов экспертов – Киев окончательно рассчитается за все работы.

Мэр напомнил, что этот мост "сделали инструментом политической борьбы против него как мэра": обвиняли в завышении стоимости, хищении средств, говорили, что мост опасен и вообще не нужен.

Но несмотря на это "стеклянный мост" уже стал одной из визитных карточек Киева.

Предыстория:

  • Пешеходный мост с полосой для велосипедистов и двумя смотровыми террасами со стеклом под ногами открыли в Киеве ко Дню города – 25 мая 2019 года.
  • Уже 26 мая 2019 года на двух фрагментах пешеходной части треснуло стекло, затем треснул еще один фрагмент.
  • В июле 2019 года на новом пешеходно-велосипедном мосту треснуло стекло перильных ограждений.
  • Кличко также обвиняли, что проект моста украли, что его стоимость была завышена, а работы выполнены некачественно, из-за чего стекло на мосту треснуло уже на второй день после открытия.

Украинская правда
Темы: Виталий Кличко деньги


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