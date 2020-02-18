У МЗС вимагають, щоб світ засудив напад бойовиків на Донбасі

У Міністерстві закордонних справ закликають міжнародне співтовариство засудити спробу бойовиків прорватися поблизу лінії розмежування на Донбасі.

Джерело: Twitter речниці МЗС України Катерини Зеленко

Дослівно: "Дуже стурбовані ескалацією конфлікту на Донбасі після останньої російської атаки. Використання забороненої зброї призвело до нової хвилі жертв. Це останнє порушення домовленостей, досягнутих на зустрічі нормандської четвірки. Ми закликаємо на міжнародне співтовариство засудити цю ескалацію".

Що було раніше: Зранку 18 лютого бойовики спробували перейти лінію розмежування і атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого.

Через кілька годин у штабі ООС повідомили, що бій закінчився.

Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, четверо отримали легкі поранення, їм надається медична допомога.

Президент повідомив, що скликає засідання РНБО. Володимир Зеленський вважає прорив бойовиків поблизу лінії розмежування на Донбасі спробою зірвати мирний процес, який почав просуватися.