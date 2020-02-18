В МИД требуют, чтобы мир осудил нападение боевиков на Донбассе

В Министерстве иностранных дел призывают международное сообщество осудить попытку боевиков прорваться вблизи линии разграничения на Донбассе.

Источник: Twitter пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко

Дословно: "Очень обеспокоены эскалацией конфликта на Донбассе после последней российской атаки. Использование запрещенного оружия привело к новой волне жертв. Это последнее нарушение договоренностей, достигнутых на встрече нормандской четверки. Мы призываем на международное сообщество осудить эту эскалацию".

Что было раньше: Утром 18 февраля боевики попытались перейти линию разграничения и атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехово, Крымского, Хутора Свободного, что вблизи Золотого.

Через несколько часов в штабе ООС сообщили, что бой закончился.

В результате обстрела один украинский военный погиб, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь.

Президент сообщил, что созывает заседание СНБО. Владимир Зеленский считает прорыв боевиков вблизи линии разграничения на Донбассе попыткой сорвать мирный процесс, который начал продвигаться.