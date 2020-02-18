Зеленський: Провокації бувають, але ми впевнено йдемо до миру

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Вівторок, 18 лютого 2020, 12:49

Президент Володимир Зеленський назвав вранішній напад бойовиків на Донбасі провокацією і заявив, що Україна впевнено наближається до припинення війни.

Джерело: брифінг Зеленського після засідання Ради національної безпеки та оборони

Пряма мова: "У нас було засідання РНБО. На порядку денному були й інші питання, але ми почали з провокації, яка відбулась сьогодні вранці на контактній лінії".

У нас потужна армія. Провокації бувають, але армія сильно відповіла. Ситуація постійно контролюється нашою армією, начальником Генштабу. Ми впевнені, що ця провокація не змінить курс – бо тільки з сильною армією можна сідати за стіл переговорів – курс до того, що ми йдемо, впевнено наближаємось до припинення війни і до миру".

Деталі: Зеленський також висловив співчуття родині загиблого бійця і побажав пораненим, що щоб у них "усе було добре".

Що було раніше: Зранку 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого, тривав бій, у якому Україна зазнала втрат.

Пізніше у штабі ОС додали, що розгублені бойовики брешуть про напад України.   

Ірина Балачук, УП
Теми: Зеленський Донбас війна провокації


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