Зеленский: Провокации бывают, но мы уверенно идем к миру

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Вторник, 18 февраля 2020, 12:49

Президент Владимир Зеленский назвал утреннее нападение боевиков на Донбассе провокацией и заявил, что Украина уверенно приближается к прекращению войны.

Источник: брифинг Зеленского после заседания Совета национальной безопасности и обороны

Прямая речь: "У нас было заседание СНБО. На повестке дня были и другие вопросы, но мы начали с провокации, которая состоялась сегодня утром на контактной линии.

У нас мощная армия. Провокации бывают, но армия сильно ответила. Ситуация постоянно контролируется нашей армией, начальником Генштаба. Мы уверены, что эта провокация не изменит курс – потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров – курс к тому, что мы идем, уверенно приближаемся к прекращению войны и к миру".

Детали: Зеленский также выразил соболезнования семье погибшего бойца и пожелал раненым, что чтобы у них "все было хорошо".

Что было раньше: Утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного, что неподалеку от Золотого, шел бой, в котором Украина понесла потери. 

В штабе ОС также сообщили, что растерянные боевики лгут о нападении Украины.

Ирина Балачук, УП
Темы: Зеленский Донбасс война провокации


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