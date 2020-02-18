У Кремлі відреагували на ескалацію конфлікту на Донбасі
У Кремлі сподіваються, що найближчим часом вдасться прояснити деталі зіткнення на Донбасі, після чого можна буде робити висновки.
Джерело: ТАСС з посиланням на прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова
Пряма мова: "Сподіваємося, що найближчим часом вдасться прояснити деталі події, перед тим, як робити будь-які висновки.
Ми не знаємо деталей цього зіткнення, ми не знаємо, що спровокувало це зіткнення, ми читали повідомлення про те, що є жертви з обох сторін. У зв'язку з чим ми висловлюємо співчуття".
Деталі: Разом з тим на припущення про те, що Москва також несе відповідальність за те, що сталося, Пєсков заявив, що "це абсолютно неправильне формулювання, так не можна сприймати".
Передісторія:
- Зранку 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого, тривав бій, у якому Україна зазнала втрат.
- Пізніше у штабі ОС додали, що розгублені бойовики брешуть про напад України.
- Президент Володимир Зеленський назвав вранішній напад бойовиків на Донбасі провокацією і заявив, що Україна впевнено наближається до припинення війни.