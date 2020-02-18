У Кремлі відреагували на ескалацію конфлікту на Донбасі

16151 перегляд
Вівторок, 18 лютого 2020, 13:52

У Кремлі сподіваються, що найближчим часом вдасться прояснити деталі зіткнення на Донбасі, після чого можна буде робити висновки.

Джерело: ТАСС з посиланням на прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова

Пряма мова: "Сподіваємося, що найближчим часом вдасться прояснити деталі події, перед тим, як робити будь-які висновки.

Ми не знаємо деталей цього зіткнення, ми не знаємо, що спровокувало це зіткнення, ми читали повідомлення про те, що є жертви з обох сторін. У зв'язку з чим ми висловлюємо співчуття".

Деталі: Разом з тим на припущення про те, що Москва також несе відповідальність за те, що сталося, Пєсков заявив, що "це абсолютно неправильне формулювання, так не можна сприймати".

Передісторія: 

  • Зранку 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого, тривав бій, у якому Україна зазнала втрат.
  • Пізніше у штабі ОС додали, що розгублені бойовики брешуть про напад України.   
  • Президент Володимир Зеленський назвав вранішній напад бойовиків на Донбасі провокацією і заявив, що Україна впевнено наближається до припинення війни.

Теми: Росія Путін Донбас війна


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У посольстві США звернулися до Росії через бій на Донбасі 18 лютого 2020, 13:48
У Конституції РФ хочуть закріпити довічну недоторканність Путіна 18 лютого 2020, 12:41
Вірити, що Росія хоче миру – це відсутність мислення 18 лютого 2020, 12:34
Усі новини
Головні новини
Зеленський пригрозив "деяким" політикам: Привезу українців з Китаю до вас в особняки
Керівник Генштабу розповів деталі ранкової атаки поблизу Золотого
Янукович хоче допомогти Зеленському "об'єднати країну"
Зеленський про бій на Донбасі: Це – спроба зірвати мирний процес
Усі новини
мандри

45 місць, які варто відвідати фанатам Гаррі Поттера

Медицина

Чи потрібні вам тейпи, що таке тейпування і навіщо його використовують

Любов

Сексуальні стратегії, які вас вразять: як кохаються тварини