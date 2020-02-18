У Кремлі відреагували на ескалацію конфлікту на Донбасі

У Кремлі сподіваються, що найближчим часом вдасться прояснити деталі зіткнення на Донбасі, після чого можна буде робити висновки.

Джерело: ТАСС з посиланням на прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова

Пряма мова: "Сподіваємося, що найближчим часом вдасться прояснити деталі події, перед тим, як робити будь-які висновки.

Ми не знаємо деталей цього зіткнення, ми не знаємо, що спровокувало це зіткнення, ми читали повідомлення про те, що є жертви з обох сторін. У зв'язку з чим ми висловлюємо співчуття".

Деталі: Разом з тим на припущення про те, що Москва також несе відповідальність за те, що сталося, Пєсков заявив, що "це абсолютно неправильне формулювання, так не можна сприймати".

Передісторія: