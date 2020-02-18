В Кремле отреагировали на эскалацию конфликта на Донбассе

В Кремле надеются, что в ближайшее время удастся прояснить детали столкновения на Донбассе, после чего можно будет делать выводы.

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего, перед тем, как делать какие-либо выводы.

Мы не располагаем деталями этого столкновения, мы не знаем, что спровоцировало это столкновение, мы читали сообщения о том, что имеют место жертвы с двух сторон. В связи с чем мы выражаем сочувствие".

Детали: Вместе с тем на допущение о том, что Москва также несет ответственность за произошедшее, Песков заявил, что "это совершенно неправильная формулировка, так нельзя воспринимать".

Предыстория: