В Кремле отреагировали на эскалацию конфликта на Донбассе

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Вторник, 18 февраля 2020, 13:52

В Кремле надеются, что в ближайшее время удастся прояснить детали столкновения на Донбассе, после чего можно будет делать выводы.

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего, перед тем, как делать какие-либо выводы.

Мы не располагаем деталями этого столкновения, мы не знаем, что спровоцировало это столкновение, мы читали сообщения о том, что имеют место жертвы с двух сторон. В связи с чем мы выражаем сочувствие".

Детали: Вместе с тем на допущение о том, что Москва также несет ответственность за произошедшее, Песков заявил, что "это совершенно неправильная формулировка, так нельзя воспринимать".

Предыстория: 

  • Утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного, что неподалеку от Золотого, шел бой, в котором Украина понесла потери. 
  • В штабе ОС также сообщили, что растерянные боевики лгут о нападении Украины.
  • Президент Владимир Зеленский назвал утреннее нападение боевиков на Донбассе провокацией и заявил, что Украина уверенно приближается к прекращению войны.

Темы: Росcия Путин Донбасс война


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