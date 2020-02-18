НАБУ назвало таємницею причину візиту Ахметова в бюро

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Вівторок, 18 лютого 2020, 15:26

У Національному антикорупційному бюро не назвали причини візиту олігарха Ріната Ахметова 11 лютого 2020 року, посилаючись на таємницю досудового розслідування.

Джерело: відповідь НАБУ на запит "Української правди"

Дослівно: "У відповідь на Ваш запит щодо надання інформації про причини візиту вказаної у запиті особи до Національного бюро повідомляємо таке, що запитувана інформація є таємницею досудового розслідування, у зв'язку з чим не може бути надана".

Що було раніше: 11 лютого журналісти зафіксували візит Ахметова в Національне антикорупційне бюро.

У прес-службі олігарха заявили, що він був запрошений до НАБУ в якості свідка.

На питання, у якій саме справі олігарх давав свідчення, в прес-службі Ахметова відповідати відмовилися.

11 лютого у НАБУ візит Ахметова коментувати відмовилися.

Нагадаємо:

  • 8 серпня Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру співробітникам компанії ДТЕК.
  • Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП повідомили шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 мільярдів гривень збитків.
  • 12 серпня екс-начальнику відділу НКРЕКП Тарасу Ревенкові, Солом’янський районний суд Києва дозволив вийти з-під варти під заставу 1,9 мільйона гривень за умови, що сума внесуть упродовж 5 днів.
  • 13 серпня один із співробітників ДТЕК за власною ініціативою прибув до бюро для участі в процесуальних діях – раніше, аніж було заплановано.

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Альона Мазуренко, УП
Теми: НАБУ Ахметов Ситник


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