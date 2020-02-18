НАБУ назвало тайной причину визита Ахметова в бюро

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Вторник, 18 февраля 2020, 15:26

В Национальном антикоррупционном бюро не назвали причины визита олигарха Рината Ахметова 11 февраля 2020 года, ссылаясь на тайну досудебного расследования.

Источник: ответ НАБУ на запрос "Украинской правды"

Дословно: "В ответ на ваш запрос о предоставлении информации о причинах визита указанного в запросе лица к Национального бюро сообщаем следующее, что запрашиваемая информация является тайной досудебного расследования, в связи с чем не может быть предоставлена".

Что было раньше: 11 февраля журналисты зафиксировали визит Ахметова в Национальное антикоррупционное бюро.

В пресс-службе олигарха заявили, что он был приглашен в НАБУ в качестве свидетеля.

На вопрос, по какому именно делу олигарх давал показания, в пресс-службе Ахметова отвечать отказались.

11 февраля в НАБУ визит Ахметова комментировать отказались.

Напомним:

  • Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы "Роттердам+", о подозрении в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесены 18,87 миллиардов гривен убытков.
  • 8 августа Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении сотрудникам компании ДТЭК.
  • 12 августа еще одному подозреваемому по делу "Роттердам+", экс-начальнику отдела НКРЭКУ Тарасу Ревенко, Соломенский районный суд Киева разрешил выйти из-под стражи под залог 1,9 мільйона гривень при условии, что сумма будет внесена в течение 5 дней.
  • 13 августа один из сотрудников ДТЭК по собственной инициативе прибыл в бюро для участия в процессуальных действиях - раньше, чем было запланировано.

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Алена Мазуренко, УП
Темы: НАБУ Ахметов Сытник


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