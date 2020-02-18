Скалецька повідомила про "три безпечні місця" для евакуйованих з Уханя

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що є три "безпечні місця", куди доставлять евакуйованих з Уханя громадян України на обсервацію.

Джерело: брифінг в аеропорті "Бориспіль" на Еспресо.TV

Пряма мова: "Я хочу попросити доносити правдиву інформацію і не сіяти паніку. Ми знайшли безпечні місця. Три місця готові для того, щоб в залежності від кількості громадян, які будуть евакуйовані, вибрати найбільш для них відповідні".

Деталі: Літак вилетить до Китаю о 2.50 19 лютого.

У Китаї візьмуть на борт лише не заражених на коронавірус осіб.

20 лютого о 8:05 ранку літак повернеться в аеропорт "Бориспіль".

Після повернення буде проведена дезінфекція і перевірка всіх повітряних систем літака.

Що передувало: Міністр МВС Арсен Аваков розповів деталі евакуації українців із китайської провінції Ухань, центру спалаху коронавірусу. За його словами, ті, у кого температура тіла буде 37,2 і більше залишаться в Ухані.

Скалецька повідомляла, що перед евакуацією перевірятимуть на наявність усіх симптомів, які властиві хворим на коронавірус.

Міністерка також радила не називати "карантином" заходи, які будуть здійснювати з евакуйованими. Йдеться радше про "обсервацію", тобто ізоляцію з метою спостереження.

Знати більше: Літак на дезінфекцію, людей в окремі кімнати на 14 днів: якою буде евакуація українців з Китаю

Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

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