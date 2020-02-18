Скалецька повідомила про "три безпечні місця" для евакуйованих з Уханя

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Вівторок, 18 лютого 2020, 23:32
Літак Boeing 737−700 для евакуації українців з Уханя

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що є три "безпечні місця", куди доставлять евакуйованих з Уханя громадян України на обсервацію.

Джерело: брифінг в аеропорті "Бориспіль" на Еспресо.TV

Пряма мова: "Я хочу попросити доносити правдиву інформацію і не сіяти паніку. Ми знайшли безпечні місця. Три місця готові для того, щоб в залежності від кількості громадян, які будуть евакуйовані, вибрати найбільш для них відповідні".

Деталі: Літак вилетить до Китаю о 2.50 19 лютого.

У Китаї візьмуть на борт лише не заражених на коронавірус осіб. 

20 лютого о 8:05 ранку літак повернеться в аеропорт "Бориспіль".

Після повернення буде проведена дезінфекція і перевірка всіх повітряних систем літака.

Що передувало: Міністр МВС Арсен Аваков розповів деталі евакуації українців із китайської провінції Ухань, центру спалаху коронавірусу. За його словами, ті, у кого температура тіла буде 37,2 і більше залишаться в Ухані.

Скалецька повідомляла, що перед евакуацією перевірятимуть на наявність усіх симптомів, які властиві хворим на коронавірус.

Міністерка також радила не називати "карантином" заходи, які будуть здійснювати з евакуйованими. Йдеться радше про "обсервацію", тобто ізоляцію з метою спостереження.

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Нагадаємо:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • Станом на 19 годину 18 лютого, на коронавірус захворіла 73 тисячі 451 особа, з них померли 1875, видужали - 13147 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус Китай здоров'я Україна


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