Скалецкая: есть "три безопасных места" для эвакуированных из Уханя

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что есть три "безопасных места", куда доставят эвакуированных из Уханя граждан Украины на обсервацию.

Источник: брифинг в аэропорте "Борисполь" на Еспресо.TV

Прямая речь: "Я хочу попросить доносить правдивую информацию и не сеять панику. Мы нашли безопасные места. Три места готовы для того, чтобы в зависимости от количества граждан, которые будут эвакуированы, выбрать наиболее для них соответствующие".

Детали: Самолет вылетит в Китай в 2.50 19 февраля.

В Китае возьмут на борт только не зараженных на коронавирус.

Утром 20 февраля в 8:05 утра самолет вернется в аэропорт "Борисполь".

По возвращении будет проведена дезинфекция и проверка всех воздушных систем самолета.

Что было ранее: Министр МВД Арсен Аваков рассказал детали эвакуации украинцев из китайской провинции Ухань, центра вспышки коронавируса. По его словам, те, у кого температура тела будет 37,2 и более, останутся в Ухане.

Скалецкая сообщала, что перед эвакуацией будут проверять на наличие всех симптомов, присущих больным коронавирусом.

Министр также советовала не называть "карантином" меры, которые будут предприняты в отношении эвакуированных. Речь идет об "обсервации", то есть изоляции с целью наблюдения.

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