Скалецкая: есть "три безопасных места" для эвакуированных из Уханя
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что есть три "безопасных места", куда доставят эвакуированных из Уханя граждан Украины на обсервацию.
Источник: брифинг в аэропорте "Борисполь" на Еспресо.TV
Прямая речь: "Я хочу попросить доносить правдивую информацию и не сеять панику. Мы нашли безопасные места. Три места готовы для того, чтобы в зависимости от количества граждан, которые будут эвакуированы, выбрать наиболее для них соответствующие".
Детали: Самолет вылетит в Китай в 2.50 19 февраля.
В Китае возьмут на борт только не зараженных на коронавирус.
Утром 20 февраля в 8:05 утра самолет вернется в аэропорт "Борисполь".
По возвращении будет проведена дезинфекция и проверка всех воздушных систем самолета.
Что было ранее: Министр МВД Арсен Аваков рассказал детали эвакуации украинцев из китайской провинции Ухань, центра вспышки коронавируса. По его словам, те, у кого температура тела будет 37,2 и более, останутся в Ухане.
Скалецкая сообщала, что перед эвакуацией будут проверять на наличие всех симптомов, присущих больным коронавирусом.
Министр также советовала не называть "карантином" меры, которые будут предприняты в отношении эвакуированных. Речь идет об "обсервации", то есть изоляции с целью наблюдения.
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Напомним:
- В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
- По состоянию на 19 часов 18 февраля, коронавирусом заболели 73 тысячи 451 человек, из них умерли 1875, выздоровели 13 тысяч 147 человек.