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Скалецкая: есть "три безопасных места" для эвакуированных из Уханя

Вторник, 18 февраля 2020, 22:32
Самолет Boeing 737-700 для эвакуации украинцев из Уханя

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что есть три "безопасных места", куда доставят эвакуированных из Уханя граждан Украины на обсервацию.

Источник: брифинг в аэропорте "Борисполь" на Еспресо.TV

Прямая речь: "Я хочу попросить доносить правдивую информацию и не сеять панику. Мы нашли безопасные места. Три места готовы для того, чтобы в зависимости от количества граждан, которые будут эвакуированы, выбрать наиболее для них соответствующие".

Детали: Самолет вылетит в Китай в 2.50 19 февраля.

В Китае возьмут на борт только не зараженных на коронавирус.

Утром 20 февраля в 8:05 утра самолет вернется в аэропорт "Борисполь". 

По возвращении будет проведена дезинфекция и проверка всех воздушных систем самолета.

Что было ранее: Министр МВД Арсен Аваков рассказал детали эвакуации украинцев из китайской провинции Ухань, центра вспышки коронавируса. По его словам, те, у кого температура тела будет 37,2 и более, останутся в Ухане.

Скалецкая сообщала, что перед эвакуацией будут проверять на наличие всех симптомов, присущих больным коронавирусом.

Министр также советовала не называть "карантином" меры, которые будут предприняты в отношении эвакуированных. Речь идет об "обсервации", то есть изоляции с целью наблюдения.

Знать больше: Самолет на дезинфекцию, людей в отдельные комнаты на 14 дней: какой будет эвакуация украинцев из Китая

Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Напомним:

  • В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • По состоянию на 19 часов 18 февраля, коронавирусом заболели 73 тысячи 451 человек, из них умерли 1875, выздоровели 13 тысяч 147 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирусКитайздоровьеУкраина
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