Колишній військовий розповів, чому бойовики пішли у наступ на Луганщині

Менеджер благодійного фонду допомоги армії "Повернись живим", колишній військовий Андрій Римарук, який часто перебуває на фронті і спілкується з усіма ланками військових, заявляє, що під час ранкового наступу бойовики намагалися захопити один зі спостережних постів у районі Золотого на Луганщині.

Джерело: коментар Римарука "Українській правді"

Пряма мова: "Це була відкрита нахабна спроба захопити спостережний пост, який серед військових називають"Баня". Він знаходиться між Новотошківським та Золотим-4, навпроти населеного пункту Голубівське, яке контролюють окупанти.

На початку січня територія зі спостережним постом "Баня" знаходилась у сірій зоні, фактично вона була нічийною. Проте вона мала свої переваги – знаходиться на висоті над ворогом. Це невеликий, проте стратегічний спостережний пункт.

ЗСУ було прийнято рішення зайняти цю позицію, облаштувати там спостережний пост, щоб контролювати всі дії ворога, який регулярно з того напрямку обстрілював наші позиції, а українські війська періодично несли втрати.

У січні військові ЗСУ неспішно зайшли на цю позицію, облаштувалися на ній.

І ось півтора місяця потому ворог вирішив захопити "Баню", оскільки ті, хто її зайняв, мають перевагу".

Деталі: За словами Римарука, тому о 5:15 ранку по позиціях 93-ої та 72-ої бригади відкрили вогонь із 120 мм мінометів та зброї іншого калібру.

Випускаючи десятки снарядів, окупанти намагалися загнати українських військових під землю, щоб вони не побачили, як із села Голубівське відходять дві диверсійні групи.

Коли бойовики вийшли з села, розпочався контактний, близький бій.

Українські бійці та окупаційні війська почали нести втрати. Тому ухвалили рішення дуже швидко покинути ці території. Захисників відтягнули звідти та евакуювали поранених.

Із зони відведення швидко перекинули оперативні резерви збройних сил, притягнули озброєння і нанесли удар у відповідь – також зі 120 мм мінометів.

За словами Римарука, ЗСУ довелося покинути спостережний пост "Баня", бо при стрільбі з великокаліберних мінометів є велика загроза життю.

Наразі на цій позиції залишається один загиблий український військовий.

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