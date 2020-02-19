Бій 18 лютого: Повернення тіла бійця очікують найближчим часом – ОС

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Середа, 19 лютого 2020, 16:00

Процедура повернення тіла гранатометника Максима Хітайлова, який загинув під час нападу бойовиків поблизу Хутора Вільного 18 лютого, триває.

Джерело: пресофіцер Штабу Операції об’єднаних сил Сергій Кузьменко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Наразі ще триває процедура передачі тіла на українську територію. Якщо безпекова ситуація дозволить – не буде обстрілів чи інших провокацій – то попередньо планується, що передача тіла відбудеться найближчим часом".

Деталі: Кузьменко додав, що до підготовки повернення тіла залучена місія Спільного центру контролю і координації.

Передісторія:

  • 22-річний гранатометник 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Максим Хітайлов загинув під час нападу бойовиків поблизу Хутора Вільного 18 лютого.
  • Зранку 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого. Вони спробували просунутися через лінію розмежування.
  • Підрозділи ОС дали відсіч і втримали контроль, але зазнали втрат: один загиблий, четверо поранених.
  • Голова Генштабу Руслан Хомчак розповів, що бойовики відкрили вогонь по спостережних пунктах 72-ї і 93-ї окремих механізованих бригад Об’єднаних сил України з трьох напрямків, розбили відеокамеру на посту "Баня", а після кількох годин бою попросили про режим "тиші", щоб забрати загиблих. За його словами, ОС контролюють ситуацію.

Ірина Балачук, УП
Теми: Донбас війна Збройні сили жертви


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