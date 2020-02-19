Бій 18 лютого: Повернення тіла бійця очікують найближчим часом – ОС

Процедура повернення тіла гранатометника Максима Хітайлова, який загинув під час нападу бойовиків поблизу Хутора Вільного 18 лютого, триває.

Джерело: пресофіцер Штабу Операції об’єднаних сил Сергій Кузьменко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Наразі ще триває процедура передачі тіла на українську територію. Якщо безпекова ситуація дозволить – не буде обстрілів чи інших провокацій – то попередньо планується, що передача тіла відбудеться найближчим часом".

Деталі: Кузьменко додав, що до підготовки повернення тіла залучена місія Спільного центру контролю і координації.

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