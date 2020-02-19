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Бой 18 февраля: Возвращения тела бойца ожидают в ближайшее время – ОС

Среда, 19 февраля 2020, 15:00
Бой 18 февраля: Возвращения тела бойца ожидают в ближайшее время – ОС

Процедура возвращения тела гранатометчика Максима Хитайлова, который погиб во время нападения боевиков вблизи Хутора Вольного 18 февраля, продолжается.

Источник: пресс-офицер Штаба Операции объединенных сил Сергей Кузьменко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Сейчас продолжается процедура передачи тела на украинскую территорию. Если ситуация будет безопасной – не будет обстрелов или других провокаций – то предварительно планируется, что передача тела состоится ближайшее время".

Детали: Кузьменко добавил, что к подготовке возвращения тела привлечена миссия Общего центра контроля и координации.

Предыстория:

  • 22-летний гранатометчик 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Максим Хитайлов погиб во время нападения боевиков вблизи Хутора Вольного 18 февраля.
  • Утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехово, Крымского, Хутора Вольный, что вблизи Золотого. Они попытались продвинуться через линию разграничения.
  • Подразделения ОС дали отпор и удержали контроль, но понесли потери: один погибший, четверо раненых.
  • Председатель Генштаба Руслан Хомчак рассказал, что боевики открыли огонь по наблюдательных пунктах 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад Объединенных сил Украины с трех направлений, разбили видеокамеру на посту "Баня", а после нескольких часов боя попросили о режиме "тишины", чтобы забрать погибших. По его словам, ОС контролируют ситуацию.

Ирина Балачук, УП

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Темы: ДонбассвойнаВооруженные силыжертвы
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