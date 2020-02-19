Процедура возвращения тела гранатометчика Максима Хитайлова, который погиб во время нападения боевиков вблизи Хутора Вольного 18 февраля, продолжается.

Источник: пресс-офицер Штаба Операции объединенных сил Сергей Кузьменко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Сейчас продолжается процедура передачи тела на украинскую территорию. Если ситуация будет безопасной – не будет обстрелов или других провокаций – то предварительно планируется, что передача тела состоится ближайшее время".

Детали: Кузьменко добавил, что к подготовке возвращения тела привлечена миссия Общего центра контроля и координации.

Предыстория: