Бой 18 февраля: Возвращения тела бойца ожидают в ближайшее время – ОС
Среда, 19 февраля 2020, 15:00
Процедура возвращения тела гранатометчика Максима Хитайлова, который погиб во время нападения боевиков вблизи Хутора Вольного 18 февраля, продолжается.
Источник: пресс-офицер Штаба Операции объединенных сил Сергей Кузьменко в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "Сейчас продолжается процедура передачи тела на украинскую территорию. Если ситуация будет безопасной – не будет обстрелов или других провокаций – то предварительно планируется, что передача тела состоится ближайшее время".
Детали: Кузьменко добавил, что к подготовке возвращения тела привлечена миссия Общего центра контроля и координации.
Предыстория:
- 22-летний гранатометчик 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Максим Хитайлов погиб во время нападения боевиков вблизи Хутора Вольного 18 февраля.
- Утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехово, Крымского, Хутора Вольный, что вблизи Золотого. Они попытались продвинуться через линию разграничения.
- Подразделения ОС дали отпор и удержали контроль, но понесли потери: один погибший, четверо раненых.
- Председатель Генштаба Руслан Хомчак рассказал, что боевики открыли огонь по наблюдательных пунктах 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад Объединенных сил Украины с трех направлений, разбили видеокамеру на посту "Баня", а после нескольких часов боя попросили о режиме "тишины", чтобы забрать погибших. По его словам, ОС контролируют ситуацию.
Ирина Балачук, УП