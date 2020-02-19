Комітет Ради незадоволений доповіддю Генштабу щодо Донбасу, збереться ще раз

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвитку планує 21 лютого провести додаткове засідання, під час якого заслухати представників Генерального штабу стосовно ескалації конфлікту на Донбасі.

Джерело: голова комітету Олександр Завітневич, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "У нас був закритий комітет. Ми заслуховували інформацію, але в п’ятницю буде ще один комітет, на який запрошуватимемо представників Генерального штабу. Представники Генштабу були сьогодні на засіданні, але члени комітету не задоволені тією формою і тим змістом, які ми чекали почути".

Деталі: На уточнююче запитання Завітневич зазначив: якщо будуть військовослужбовці з повною інформацією, то комітет знову буде закритим для преси.

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