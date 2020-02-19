Комітет Ради незадоволений доповіддю Генштабу щодо Донбасу, збереться ще раз
Середа, 19 лютого 2020, 16:41
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвитку планує 21 лютого провести додаткове засідання, під час якого заслухати представників Генерального штабу стосовно ескалації конфлікту на Донбасі.
Джерело: голова комітету Олександр Завітневич, якого цитує "Укрінформ"
Пряма мова: "У нас був закритий комітет. Ми заслуховували інформацію, але в п’ятницю буде ще один комітет, на який запрошуватимемо представників Генерального штабу. Представники Генштабу були сьогодні на засіданні, але члени комітету не задоволені тією формою і тим змістом, які ми чекали почути".
Деталі: На уточнююче запитання Завітневич зазначив: якщо будуть військовослужбовці з повною інформацією, то комітет знову буде закритим для преси.
Передісторія:
- Зранку 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого.
- Підрозділи ОС дали відсіч і втримали контроль, але зазнали втрат: один загиблий, четверо поранених.
- Голова Генштабу Руслан Хомчак пов’язав загострення 18 лютого з 5-ю річницеютрагедії в Дебальцевому.
- Під час атаки поблизу Золотого місія ОБСЄ зафіксувала2300 вибухів.