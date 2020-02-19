Комітет Ради незадоволений доповіддю Генштабу щодо Донбасу, збереться ще раз

2285 переглядів
Середа, 19 лютого 2020, 17:41

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвитку планує 21 лютого провести додаткове засідання, під час якого заслухати представників Генерального штабу стосовно ескалації конфлікту на Донбасі.

Джерело: голова комітету Олександр Завітневич, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "У нас був закритий комітет. Ми заслуховували інформацію, але в п’ятницю буде ще один комітет, на який запрошуватимемо представників Генерального штабу. Представники Генштабу були сьогодні на засіданні, але члени комітету не задоволені тією формою і тим змістом, які ми чекали почути".

Деталі: На уточнююче запитання Завітневич зазначив: якщо будуть військовослужбовці з повною інформацією, то комітет знову буде закритим для преси.

Передісторія: 

  • Зранку 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого.
  • Підрозділи ОС дали відсіч і втримали контроль, але зазнали втрат: один загиблий, четверо поранених.
  • Голова Генштабу Руслан Хомчак пов’язав загострення 18 лютого з 5-ю річницеютрагедії в Дебальцевому.  
  • Під час атаки поблизу Золотого місія ОБСЄ зафіксувала2300 вибухів.

Теми: Донбас тероризм війна


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Загороднюк: Після атаки біля Золотого бойовики повернулись на попередні позиції 19 лютого 2020, 17:40
Бій 18 лютого: Повернення тіла бійця очікують найближчим часом – ОС 19 лютого 2020, 16:00
Засідання комітету ВР щодо бою на Луганщині закрили для ЗМІ 19 лютого 2020, 15:07
Усі новини
Головні новини
Коронавірус: літак приземлився в Ухані, українці реєструються на рейс
Бій 18 лютого: Повернення тіла бійця очікують найближчим часом – ОС
Коронавірус пішов на спад: заражатися стали рідше, одужувати – частіше
Ще в одній країні виявили коронавірус
Усі новини
Фото

Найкращі фото часів ЄвроМайдану

дослідження

Чоловіки відчувають стрес, коли жінки заробляють більше. І коли менше – теж

психологія

Чому робота в вихідні шкодить здоров'ю? Розповідають експерти