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Комітет Ради незадоволений доповіддю Генштабу щодо Донбасу, збереться ще раз

Середа, 19 лютого 2020, 16:41
Комітет Ради незадоволений доповіддю Генштабу щодо Донбасу, збереться ще раз

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвитку планує 21 лютого провести додаткове засідання, під час якого заслухати представників Генерального штабу стосовно ескалації конфлікту на Донбасі.

Джерело: голова комітету Олександр Завітневич, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "У нас був закритий комітет. Ми заслуховували інформацію, але в п’ятницю буде ще один комітет, на який запрошуватимемо представників Генерального штабу. Представники Генштабу були сьогодні на засіданні, але члени комітету не задоволені тією формою і тим змістом, які ми чекали почути".

Деталі: На уточнююче запитання Завітневич зазначив: якщо будуть військовослужбовці з повною інформацією, то комітет знову буде закритим для преси.

Передісторія: 

  • Зранку 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого.
  • Підрозділи ОС дали відсіч і втримали контроль, але зазнали втрат: один загиблий, четверо поранених.
  • Голова Генштабу Руслан Хомчак пов’язав загострення 18 лютого з 5-ю річницеютрагедії в Дебальцевому.  
  • Під час атаки поблизу Золотого місія ОБСЄ зафіксувала2300 вибухів.

Теми: Донбастероризмвійна
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