Комитет Рады недоволен докладом Генштаба по Донбассу, соберется еще раз

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и развития планирует 21 февраля провести дополнительное заседание, во время которого заслушать представителей Генерального штаба относительно эскалации конфликта в Донбассе.

Источник: председатель комитета Александр Завитневич, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "У нас был закрытый комитет. Мы заслушали информацию, но в пятницу будет еще один комитет, на который будем приглашать представителей Генерального штаба. Представители Генштаба были сегодня на заседании, но члены комитета не удовлетворены той формой и тем содержанием, которые мы ожидали услышать".

Детали: На уточняющий вопрос Завитневич отметил, что если будут военнослужащие с полной информацией, то комитет снова будет закрытым для прессы.

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