Комитет Рады недоволен докладом Генштаба по Донбассу, соберется еще раз

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Среда, 19 февраля 2020, 17:41

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и развития планирует 21 февраля провести дополнительное заседание, во время которого заслушать представителей Генерального штаба относительно эскалации конфликта в Донбассе.

Источник: председатель комитета Александр Завитневич, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "У нас был закрытый комитет. Мы заслушали информацию, но в пятницу будет еще один комитет, на который будем приглашать представителей Генерального штаба. Представители Генштаба были сегодня на заседании, но члены комитета не удовлетворены той формой и тем содержанием, которые мы ожидали услышать".

Детали: На уточняющий вопрос Завитневич отметил, что если будут военнослужащие с полной информацией, то комитет снова будет закрытым для прессы.

Предыстория:

  • Утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехово, Крымского, Хутора Вольный, что вблизи Золотого.
  • Подразделения ОС дали отпор и удержали контроль, но понесли потери: один погибший, четверо раненых.
  • Председатель Генштаба Руслан Хомчак связал обострение 18 февраля с 5-й годовщиной трагедии в Дебальцево.
  • Во время атаки вблизи Золотого миссия ОБСЕ зафиксировала 2300 взрывов.

Темы: Донбасс терроризм война


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