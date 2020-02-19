Комитет Рады недоволен докладом Генштаба по Донбассу, соберется еще раз
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и развития планирует 21 февраля провести дополнительное заседание, во время которого заслушать представителей Генерального штаба относительно эскалации конфликта в Донбассе.
Источник: председатель комитета Александр Завитневич, которого цитирует "Укринформ"
Прямая речь: "У нас был закрытый комитет. Мы заслушали информацию, но в пятницу будет еще один комитет, на который будем приглашать представителей Генерального штаба. Представители Генштаба были сегодня на заседании, но члены комитета не удовлетворены той формой и тем содержанием, которые мы ожидали услышать".
Детали: На уточняющий вопрос Завитневич отметил, что если будут военнослужащие с полной информацией, то комитет снова будет закрытым для прессы.
Предыстория:
- Утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехово, Крымского, Хутора Вольный, что вблизи Золотого.
- Подразделения ОС дали отпор и удержали контроль, но понесли потери: один погибший, четверо раненых.
- Председатель Генштаба Руслан Хомчак связал обострение 18 февраля с 5-й годовщиной трагедии в Дебальцево.
- Во время атаки вблизи Золотого миссия ОБСЕ зафиксировала 2300 взрывов.