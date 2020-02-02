Катастрофа літака МАУ в Ірані: Зеленський озвучив побоювання щодо "чорних скриньок"

Українська сторона наполягає на праві забрати "чорні скриньки" з Боїнга авіакомпанії МАУ, збитого біля Тегерану, у разі їх неповного розшифрування на території Ірану.

Джерело: інтерв'ю президента Володимира Зеленського, яке вийшло в ефір на телеканалі "1+1" ввечері 2 лютого

Деталі: Як повідомив глава української держави, іранська сторона запропонувала долучити українських спеціалістів до розшифровки "чорних скриньок".

Пряма мова Зеленського: "Іран вже розуміє, що в нас є більше доказів, ніж було з самого початку. У понеділок (3 лютого - УП.) вони нас запрошують летіти в Іран. ... Ми дуже боїмося цього. Чому. Вони можуть запросити наших фахівців в їх ... напевно, сучасну, лабораторію".

"Але нам вже тоді (на початку січня - УП.) наші спеціалісти сказали, що технічно вони не готові до правильного, правдивого розшифрування (чорних скриньок - УП.)".

"Тому я боюся, що вони можуть їх долучити до розшифрування там, на місці, разом це зробити, і потім "ну і навіщо вам тепер "чорні скриньки". Ні. Ми хочемо взяти ці скриньки".

Деталі: За словами президента України, під час останньої розмови представник Ірану заявив українській стороні: "Окей, якщо ми не зможемо їх розшифрувати, ми вам їх віддамо".

Пряма мова Зеленського: "Я нагадав, що президент Ірану мені давав слово, що ми будемо долучені до будь-яких предметів, доказів і зможемо взяти "чорні скриньки".

"Тому, думаю, якщо наші фахівці летітимуть туди, вони повинні мати мандат, щоб в разі неповного розшифрування на місці вони забиратимуть "чорні скриньки".

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