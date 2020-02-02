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Катастрофа літака МАУ в Ірані: Зеленський озвучив побоювання щодо "чорних скриньок"

Неділя, 2 лютого 2020, 19:25
Катастрофа літака МАУ в Ірані: Зеленський озвучив побоювання щодо чорних скриньок

Українська сторона наполягає на праві забрати "чорні скриньки" з Боїнга авіакомпанії МАУ, збитого біля Тегерану, у разі їх неповного розшифрування на території Ірану. 

Джерело: інтерв'ю президента Володимира Зеленського, яке вийшло в ефір на телеканалі "1+1" ввечері 2 лютого

Деталі: Як повідомив глава української держави,  іранська сторона запропонувала долучити українських спеціалістів до розшифровки "чорних скриньок".

Пряма мова Зеленського: "Іран вже розуміє, що в нас є більше доказів, ніж було з самого початку. У понеділок (3 лютого - УП.) вони нас запрошують летіти в Іран.  ... Ми дуже боїмося цього. Чому. Вони можуть запросити наших фахівців в їх ... напевно, сучасну, лабораторію".

"Але нам вже тоді (на початку січня - УП.) наші спеціалісти сказали, що технічно вони не готові до правильного, правдивого розшифрування (чорних скриньок - УП.)".

"Тому я боюся, що вони можуть їх долучити до розшифрування там, на місці, разом це зробити, і потім "ну і навіщо вам тепер "чорні скриньки". Ні. Ми хочемо взяти ці скриньки". 

Деталі: За словами президента України, під час останньої розмови представник Ірану заявив українській стороні: "Окей, якщо ми не зможемо їх розшифрувати, ми вам їх віддамо".

Пряма мова Зеленського: "Я нагадав, що президент Ірану мені давав слово, що ми будемо долучені до будь-яких предметів, доказів і зможемо взяти "чорні скриньки".

"Тому, думаю, якщо наші фахівці летітимуть туди, вони повинні мати мандат, щоб в разі неповного розшифрування на місці вони забиратимуть "чорні скриньки".

Що передувало: 

  • 8 січня в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран - Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 осіб. На борту були громадяни 7 країн: Ірану; Канади; Швеції; Афганістану; Німеччині, Великобританії та України (2 пасажири і 9 членів екіпажу).
  • 11 січня Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції - військова гілка виконавчої влади Ірану.
  • Згідно з розслідуванням Організації цивільної авіації Ірану, 8 січня український літак було збито двома ракетами класу "земля-повітря" ближнього радіусу дії Тор-М1 через три хвилини після зльоту.
  • "Чорні ящики" зі збитого літака Іран вирішив відправити до Франції. Станом на тепер Україна тричі зверталася до компетентних органів Ірану з проханням надати українській стороні бортові самописці збитого "Боїнга".
  • 18 січня голова відділу розслідування інцидентів Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар заявив, що "чорні ящики" з авіалайнера МАУ будуть відправлені в Україну. 

Українська правда

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Теми: катастрофа МАУ в ІраніЗеленський
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