Иран обнародовал предварительные результаты расследования катастрофы самолета МАУ – Bellingcat

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Понедельник, 20 января 2020, 23:51
Фото: Bloomberg

Украинский самолет Boeing 737-800 был сбит 8 января с северной стороны двумя ракетами класса "земля-воздух" ближнего радиуса действия Тор-М1 через три минуты после взлета.

Источник: Bellingcat со ссылкой на отчет о расследовании Организации гражданской авиации Ирана

Дословно: "Самолет вылетел из Тегерана в 6:12 утра по местному времени и потерял связь с авиадиспетчером на высоте 2469 метров.

Самолет исчез со вспомогательного радара в 6:15 и с главных систем наблюдения в 6:18 утра.

Извлеченный регистратор полета и бортовой самописец являются "одними из наиболее передовых устройств в своем роде в мире". У Ирана нет средств для его декодирования.

Французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались отправить в Иран необходимое оборудование для расшифровки черных ящиков".

Что предшествовало: 20 января президент Владимир Зеленский провел встречу со спецпредом президента Ирана Мохаммадом Эслами.

Ожидается прибытие представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки "черных ящиков".

Стороны согласились, что все остатки самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены в Украину.

Предыстория: 

  • 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.
  • Иран решил отправить бортовые самописцы во Францию, но 15 января Украина попросила передать их украинским правоохранителям. 
  • В Иране заявили, что бортовые самописцы настолько повреждены, что их можно открыть только в определенных лабораторных условиях. Украина предложила для этого свою лабораторию в НТУУ "КПИ" им. Сикорского.
  • Офис генпрокурора Украины уже трижды просил компетентные органы Ирана предоставить украинской стороне бортовые самописцы сбитого самолета.
  • 18 января глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что "черные ящики" с авиалайнера МАУ будут отправлены в Украину.

Украинская правда
Темы: Иран катастрофа МАУ в Иране


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