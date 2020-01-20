Украинский самолет Boeing 737-800 был сбит 8 января с северной стороны двумя ракетами класса "земля-воздух" ближнего радиуса действия Тор-М1 через три минуты после взлета.

Источник: Bellingcat со ссылкой на отчет о расследовании Организации гражданской авиации Ирана

Дословно: "Самолет вылетел из Тегерана в 6:12 утра по местному времени и потерял связь с авиадиспетчером на высоте 2469 метров.

Самолет исчез со вспомогательного радара в 6:15 и с главных систем наблюдения в 6:18 утра.

Извлеченный регистратор полета и бортовой самописец являются "одними из наиболее передовых устройств в своем роде в мире". У Ирана нет средств для его декодирования.

Французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались отправить в Иран необходимое оборудование для расшифровки черных ящиков".

Что предшествовало: 20 января президент Владимир Зеленский провел встречу со спецпредом президента Ирана Мохаммадом Эслами.

Ожидается прибытие представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки "черных ящиков".

Стороны согласились, что все остатки самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены в Украину.

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