За добу від коронавірусу вилікувались понад 1800 осіб
У результаті зараження китайським коронавірусом померли 2128 осіб. Вилікувались та були виписані з лікарень 16353 людини.
Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса
Деталі: У порівнянні із попередніми даними, за добу було зафіксовано 81 смерті від спричинених вірусом ускладнень. Водночас успішно пройшла лікування 1821 особа.
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Передісторія:
- Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
- Китайський суд вирішив, що навмисне приховування симптомів коронавірусу, спотворення інформації про стан хворого або поширення інфекції може каратися тюремним ув'язненням або смертною карою.