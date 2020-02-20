За добу від коронавірусу вилікувались понад 1800 осіб

У результаті зараження китайським коронавірусом померли 2128 осіб. Вилікувались та були виписані з лікарень 16353 людини.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: У порівнянні із попередніми даними, за добу було зафіксовано 81 смерті від спричинених вірусом ускладнень. Водночас успішно пройшла лікування 1821 особа.

Загальна кількість випадків зараження становить 75 726.

Читайте також: Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Передісторія: