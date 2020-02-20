За сутки от коронавируса вылечились более 1800 человек

В результате заражения китайским коронавирусом умерли 2128 человек. Вылечились и были выписаны из больниц 16 353 человека.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: По сравнению с предыдущими данным, за сутки было зафиксировано 81 смерть от вызванных вирусом осложнений. В то же время успешно прошел лечение 1821 человек.

Общее количество случаев заражения составляет 75726.

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Предыстория: