За сутки от коронавируса вылечились более 1800 человек

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Четверг, 20 февраля 2020, 06:11

В результате заражения китайским коронавирусом умерли 2128 человек. Вылечились и были выписаны из больниц 16 353 человека.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: По сравнению с предыдущими данным, за сутки было зафиксировано 81 смерть от вызванных вирусом осложнений. В то же время успешно прошел лечение 1821 человек.

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Предыстория:

  • В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • Китайский суд решил, что намеренное сокрытие симптомов коронавируса, искажение информации о состоянии больного или распространение инфекции может караться тюремным заключением или смертной казнью.

Украинская правда
Темы: коронавирус Китай здоровье


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