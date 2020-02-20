Протесты в Новых Санжарах: власти успокаивают людей, в облсовете ждут руководство МОЗа

Глава Полтавского областного совета Александр Беленький созывает внеочередную сессию облсовета из-за протестов в Новых Санжарах против размещения там на обсервацию эвакуированных из Китая, а глава Полтавской областной госадминистрации Олег Синегубов ведет переговоры с местными жителями.

Источник: Facebook-страницы Беленького и Синегубова

Прямая речь главы облсовета: "Завтра на 10:00 собираю внеочередную сессию Полтавского областного совета по ситуации в Новых Санжарах. Ожидаем руководство Минздрава и других компетентных служб, руководителей и депутатов общины. Нужно исключить какие бы то ни было проявления дестабилизации ситуации в области и проинформировать людей".

Прямая речь главы Полтавской ОГА: "Я с народом. Готов слушать всех.

Сейчас встречаемся с инициативной группой".

Детали: Перед тем Синегубов встретился с местными депутатами и активом Новых Санжар.

Он обещает сделать "все, чтобы избежать каких-либо угроз для жителей области".

Глава ОГА отметил, что украинцы, прибывшие из Уханя, прошли санитарно-эпидемиологические проверки перед посадкой на борт в Китае, во время промежуточной посадки в Алма-Аты в Казахстане, а также контроль на борту самолета во время полета.

Синегубов отметил, что профессиональные врачи Минздрава Украины подтвердили, что все эвакуированные здоровы, не имеют никаких симптомов болезни, но должны пройти карантин и обсервацию (наблюдение) в течение 14 дней. Это – превентивная мера.

Он пояснил, что эвакуированные граждане будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах, его полностью изолируют и переведут на строгий режим бактериологической безопасности.

Руководитель области пригласил в Новые Санжары специалистов медицинской сферы Полтавщины, в частности заведующую кафедрой, доктора медицинских наук, доцента, врача высшей категории по специальности "Инфекционные болезни" УМСА Татьяну Коваль и заместителя главного врача по медицинской части КП "Полтавская областная клиническая инфекционная больница Полтавского областного совета" Людмилу Волошину.

К осмотрам также привлекут специалистов из Киева, которые уже выехали, сообщил он.

Синегубов подчеркнул, что нужно позаботиться и о тех, кто возвращается из Уханя, и о тех, кто проживает в Полтавской области, в Украине.