В уряді розповіли, що станеться, якщо хтось із евакуйованих захворіє

Якщо серед евакуйованих з Китаю людей виявиться хворий, то його ізолюють, а решті продовжать карантин ще на 2 тижні.

Джерело: повідомлення на сайті Кабінету міністрів з відповідями на поширені питання щодо евакуації українців і деяких іноземців з Китаю до України

Дослівно: "Питання: А якщо в когось виявиться підозра на коронавірус?

Відповідь: Термін перебування всіх інших евакуйованих людей подовжиться ще на 14 днів з моменту ізоляції пацієнта, у якого виявлено підозру на вірус".

Деталі: В уряді кажуть, що в місці обсервації евакуйованих цілодобово перебувають лікарі. Вони забезпечені усім необхідним та готові надати необхідну допомогу. Окрім цього, поряд постійно чергує машина екстреної допомоги.

Знати більше: Літак на дезінфекцію, людей в окремі кімнати на 14 днів: якою буде евакуація українців з Китаю

Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

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