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В уряді розповіли, що станеться, якщо хтось із евакуйованих захворіє

Четвер, 20 лютого 2020, 14:01
В уряді розповіли, що станеться, якщо хтось із евакуйованих захворіє

Якщо серед евакуйованих з Китаю людей виявиться хворий, то його ізолюють, а решті продовжать карантин ще на 2 тижні.

Джерело: повідомлення на сайті Кабінету міністрів з відповідями на поширені питання щодо евакуації українців і деяких іноземців з Китаю до України

Дослівно: "Питання: А якщо в когось виявиться підозра на коронавірус?

Відповідь: Термін перебування всіх інших евакуйованих людей подовжиться ще на 14 днів з моменту ізоляції пацієнта, у якого виявлено підозру на вірус".

Деталі: В уряді кажуть, що в місці обсервації евакуйованих цілодобово перебувають лікарі. Вони забезпечені усім необхідним та готові надати необхідну допомогу. Окрім цього, поряд постійно чергує машина екстреної допомоги.

Знати більшеЛітак на дезінфекцію, людей в окремі кімнати на 14 днів: якою буде евакуація українців з Китаю

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Передісторія:

  • 19 лютого з Китаю вилетіли 73 людини: 45 українців і 28 іноземців. Чотирьох осіб через симптоми хвороби не пустили на борт (3 українці і 1 казахстанка). Одна казахстанка зійшла при зупинці в Алмати – тож до України прибули 72 евакуйовані особи.
  • Близько 11:45 четверга, 20 лютого, літак із евакуйованими з Китаю людьми приземлився в аеропорту Харкова. До цього він намагався приземлитися там о 8 ранку, але через туман покружляв над містом понад пів години – і полетів на дозаправку в аеропорт "Бориспіль", що під Києвом.
  • Через інформацію, що евакуйованих осіб повезуть у санаторій МВС у Нових Санжарах Полтавської області, місцеві мешканці почали мітинг із вечора 19 лютого, а вранці 20 лютого перекрили дорогу.
  • За останніми даними, вірусом Covid 2019 у світі заразилися 75 751 особа (з них понад 74,5 тисячі – у Китаї), померли від його наслідків 2 130 людей, одужали від нього 16 822 людини.

Українська правда

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Теми: коронавірусПолтавська областьCovid-2019
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