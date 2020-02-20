В уряді розповіли, що станеться, якщо хтось із евакуйованих захворіє
Якщо серед евакуйованих з Китаю людей виявиться хворий, то його ізолюють, а решті продовжать карантин ще на 2 тижні.
Джерело: повідомлення на сайті Кабінету міністрів з відповідями на поширені питання щодо евакуації українців і деяких іноземців з Китаю до України
Дослівно: "Питання: А якщо в когось виявиться підозра на коронавірус?
Відповідь: Термін перебування всіх інших евакуйованих людей подовжиться ще на 14 днів з моменту ізоляції пацієнта, у якого виявлено підозру на вірус".
Деталі: В уряді кажуть, що в місці обсервації евакуйованих цілодобово перебувають лікарі. Вони забезпечені усім необхідним та готові надати необхідну допомогу. Окрім цього, поряд постійно чергує машина екстреної допомоги.
Знати більше: Літак на дезінфекцію, людей в окремі кімнати на 14 днів: якою буде евакуація українців з Китаю
Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання
Передісторія:
- 19 лютого з Китаю вилетіли 73 людини: 45 українців і 28 іноземців. Чотирьох осіб через симптоми хвороби не пустили на борт (3 українці і 1 казахстанка). Одна казахстанка зійшла при зупинці в Алмати – тож до України прибули 72 евакуйовані особи.
- Близько 11:45 четверга, 20 лютого, літак із евакуйованими з Китаю людьми приземлився в аеропорту Харкова. До цього він намагався приземлитися там о 8 ранку, але через туман покружляв над містом понад пів години – і полетів на дозаправку в аеропорт "Бориспіль", що під Києвом.
- Через інформацію, що евакуйованих осіб повезуть у санаторій МВС у Нових Санжарах Полтавської області, місцеві мешканці почали мітинг із вечора 19 лютого, а вранці 20 лютого перекрили дорогу.
- За останніми даними, вірусом Covid 2019 у світі заразилися 75 751 особа (з них понад 74,5 тисячі – у Китаї), померли від його наслідків 2 130 людей, одужали від нього 16 822 людини.