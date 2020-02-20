В правительстве сказали, что произойдет, если кто-то из эвакуированных заболеет

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Четверг, 20 февраля 2020, 15:01

Если среди эвакуированных из Китая людей окажется больной, то его изолируют, а для остальных продолжат карантин еще на 2 недели.

Источник: сообщение на сайте Кабинета министров с ответами на часто задаваемые вопросы об эвакуации украинцев и некоторых иностранцев из Китая в Украину

Дословно: "Вопрос: А если у кого-то окажется подозрение на коронавирус?

Ответ: Срок пребывания всех других эвакуированных людей продлится еще на 14 дней с момента изоляции пациента, у которого обнаружено подозрение на вирус".

Детали: В правительстве говорят, что в месте обсервации эвакуированных круглосуточно находятся врачи. Они обеспечены всем необходимым и готовы оказать необходимую помощь. Кроме того, рядом постоянно дежурит машина экстренной помощи.

Знать больше: Самолет на дезинфекцию, людей в отдельные комнаты на 14 дней: какой будет эвакуация украинцев из Китая

Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Предыстория:

  • 19 февраля из Китая вылетели 73 человека: 45 украинцев и 28 иностранцев. Четверых людей из-за симптомов болезни не пустили на борт (3 украинца и 1 казахстанка). Одна казахстанка сошла при остановке в Алматы – поэтому в Украину прибыли 72 эвакуированных человека
  • Около 11:45 четверга, 20 февраля, самолет с эвакуированными из Китая людьми приземлился в аэропорту Харькова. До этого он пытался приземлиться там в 8 утра, но из-за тумана покружил над городом более получаса – и полетел на дозаправку в аэропорт "Борисполь" под Киевом.
  • Из-за информации, что эвакуированных людей повезут в санаторий МВД в Новых Санжарах Полтавской области, местные жители начали митинг с вечера 19 февраля, а утром 20 февраля перекрыли дорогу.
  • По последним данным, вирусом Covid 2019 в мире заразились 75 751 человек (из них более 74,5 тысячи – в Китае), умерли от его последствий 2 130 человек, выздоровели от него 16 822 человека.

Украинская правда
Темы: коронавирус Полтавская область Covid-2019


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