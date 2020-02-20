В правительстве сказали, что произойдет, если кто-то из эвакуированных заболеет

Если среди эвакуированных из Китая людей окажется больной, то его изолируют, а для остальных продолжат карантин еще на 2 недели.

Источник: сообщение на сайте Кабинета министров с ответами на часто задаваемые вопросы об эвакуации украинцев и некоторых иностранцев из Китая в Украину

Дословно: "Вопрос: А если у кого-то окажется подозрение на коронавирус?

Ответ: Срок пребывания всех других эвакуированных людей продлится еще на 14 дней с момента изоляции пациента, у которого обнаружено подозрение на вирус".

Детали: В правительстве говорят, что в месте обсервации эвакуированных круглосуточно находятся врачи. Они обеспечены всем необходимым и готовы оказать необходимую помощь. Кроме того, рядом постоянно дежурит машина экстренной помощи.

Знать больше: Самолет на дезинфекцию, людей в отдельные комнаты на 14 дней: какой будет эвакуация украинцев из Китая

Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Предыстория: