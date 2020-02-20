Росіяни обстріляли кладовище із забороненої арти, понад 10 могил зруйновані – ООС

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє про цинічний факт обстрілу населеного пункту.

Джерело: Операція об'єднаних сил

Деталі: Внаслідок обстрілу 18 лютого міста Попасна із застосуванням ствольної артилерії калібру 122 мм пошкоджено більше 10 могил на міському кладовищі.

Дослівно: "Факт обстрілу кладовища ще раз підтверджує зневажливе ставлення представників збройних сил Російської Федерації до загальноприйнятих норм моралі. Зазначені дії у цивілізованому світі неприпустимі".

Нагадаємо: