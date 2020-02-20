Росіяни обстріляли кладовище із забороненої арти, понад 10 могил зруйновані – ООС

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Четвер, 20 лютого 2020, 17:13
Фото: ООС

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє про цинічний факт обстрілу населеного пункту.

Джерело: Операція об'єднаних сил

Деталі: Внаслідок обстрілу 18 лютого міста Попасна із застосуванням ствольної артилерії калібру 122 мм пошкоджено більше 10 могил на міському кладовищі.

Дослівно: "Факт обстрілу кладовища ще раз підтверджує зневажливе ставлення представників збройних сил Російської Федерації до загальноприйнятих норм моралі. Зазначені дії у цивілізованому світі неприпустимі".

Нагадаємо:

  • Зранку 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого. Вони спробували просунутися через лінію розмежування.
  • Підрозділи ОС дали відсіч і втримали контроль, але зазнали втрат: один загиблий, четверо поранених.
  • Як стало відомо, під час бою загинув 22-річний гранатометник 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Максим Хітайлов.

Українська правда
Теми: ООС бойові дії


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