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Россияне обстреляли кладбище из запрещенной арты, более 10 могил разрушены – ООС

Четверг, 20 февраля 2020, 16:13
Россияне обстреляли кладбище из запрещенной арты, более 10 могил разрушены – ООС
Фото: ООС

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает о циничном факт обстрела населенного пункта.

Источник: Операция объединенных сил

Детали: В результате обстрела 18 февраля города Попасная с применением ствольной артиллерии калибра 122 мм повреждено более 10 могил на городском кладбище.

Дословно: "Факт обстрела кладбища еще раз подтверждает пренебрежительное отношение представителей вооруженных сил Российской Федерации с общепринятыми нормами морали. Указанные действия в цивилизованном мире недопустимы".

Напомним:

  • Утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехово, Крымского, Хутора Вольный, что вблизи Золотого. Они попытались продвинуться через линию разграничения.
  • Подразделения ОС дали отпор и удержали контроль, но понесли потери: один погибший, четверо раненых.
  • Как стало известно, во время боя погиб 22-летний гранатометчик 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Максим Хитайлов.

Украинская правда
Темы: ООСбоевые действия
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