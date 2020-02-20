Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В уряді розповіли, скільки коштувала евакуація з Уханя

Четвер, 20 лютого 2020, 16:34
В уряді розповіли, скільки коштувала евакуація з Уханя

У Міністерстві інфраструктури повідомили, що рейс до китайського міста Ухань і назад з метою евакуації українців та іноземців коштував Україні до 4,5 мільйона гривень.

Джерело: заява першого заступника міністра інфраструктури Дмитра Абрамовича на брифінгу 18 лютого в Києві

Пряма мова: "Вартість подібного роду чартеру буде становити до 4,5 мільйони гривень".

Деталі: За його словами, на початку лютого Кабінет міністрів і Мінінфраструктури вжили заходів для виділення цих коштів.

Здійснити рейс погодилася авіакомпанія SkyUp.

Знати більшеЛітак на дезінфекцію, людей в окремі кімнати на 14 днів: якою буде евакуація українців з Китаю

Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Передісторія:

  • 19 лютого літак з Китаю вилетів до України.
  • Близько 11:45 четверга, 20 лютого, повітряне судно з 72 пасажирами приземлилося в аеропорту Харкова.
  • Через інформацію, що евакуйованих осіб повезуть у санаторій МВС у Нових Санжарах Полтавської області, місцеві мешканці почали мітинг із вечора 19 лютого, а вранці 20 лютого перекрили дорогу.
  • За останніми даними, вірусом Covid 2019 у світі заразилися 75 751 особа (з них понад 74,5 тисячі – у Китаї), померли від його наслідків 2 130 людей, одужали від нього 16 822 людини.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусКитайавіагроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: