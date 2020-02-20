В уряді розповіли, скільки коштувала евакуація з Уханя
Четвер, 20 лютого 2020, 16:34
У Міністерстві інфраструктури повідомили, що рейс до китайського міста Ухань і назад з метою евакуації українців та іноземців коштував Україні до 4,5 мільйона гривень.
Джерело: заява першого заступника міністра інфраструктури Дмитра Абрамовича на брифінгу 18 лютого в Києві
Пряма мова: "Вартість подібного роду чартеру буде становити до 4,5 мільйони гривень".
Деталі: За його словами, на початку лютого Кабінет міністрів і Мінінфраструктури вжили заходів для виділення цих коштів.
Здійснити рейс погодилася авіакомпанія SkyUp.
Знати більше: Літак на дезінфекцію, людей в окремі кімнати на 14 днів: якою буде евакуація українців з Китаю
Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання
Передісторія:
- 19 лютого літак з Китаю вилетів до України.
- Близько 11:45 четверга, 20 лютого, повітряне судно з 72 пасажирами приземлилося в аеропорту Харкова.
- Через інформацію, що евакуйованих осіб повезуть у санаторій МВС у Нових Санжарах Полтавської області, місцеві мешканці почали мітинг із вечора 19 лютого, а вранці 20 лютого перекрили дорогу.
- За останніми даними, вірусом Covid 2019 у світі заразилися 75 751 особа (з них понад 74,5 тисячі – у Китаї), померли від його наслідків 2 130 людей, одужали від нього 16 822 людини.
Українська правда