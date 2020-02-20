В уряді розповіли, скільки коштувала евакуація з Уханя

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Четвер, 20 лютого 2020, 17:34

У Міністерстві інфраструктури повідомили, що рейс до китайського міста Ухань і назад з метою евакуації українців та іноземців коштував Україні до 4,5 мільйона гривень.

Джерело: заява першого заступника міністра інфраструктури Дмитра Абрамовича на брифінгу 18 лютого в Києві

Пряма мова: "Вартість подібного роду чартеру буде становити до 4,5 мільйони гривень".

Деталі: За його словами, на початку лютого Кабінет міністрів і Мінінфраструктури вжили заходів для виділення цих коштів.

Здійснити рейс погодилася авіакомпанія SkyUp.

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Передісторія:

  • 19 лютого літак з Китаю вилетів до України.
  • Близько 11:45 четверга, 20 лютого, повітряне судно з 72 пасажирами приземлилося в аеропорту Харкова.
  • Через інформацію, що евакуйованих осіб повезуть у санаторій МВС у Нових Санжарах Полтавської області, місцеві мешканці почали мітинг із вечора 19 лютого, а вранці 20 лютого перекрили дорогу.
  • За останніми даними, вірусом Covid 2019 у світі заразилися 75 751 особа (з них понад 74,5 тисячі – у Китаї), померли від його наслідків 2 130 людей, одужали від нього 16 822 людини.

Українська правда
Теми: коронавірус Китай авіа гроші


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