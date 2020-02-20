В уряді розповіли, скільки коштувала евакуація з Уханя

У Міністерстві інфраструктури повідомили, що рейс до китайського міста Ухань і назад з метою евакуації українців та іноземців коштував Україні до 4,5 мільйона гривень.

Джерело: заява першого заступника міністра інфраструктури Дмитра Абрамовича на брифінгу 18 лютого в Києві

Пряма мова: "Вартість подібного роду чартеру буде становити до 4,5 мільйони гривень".

Деталі: За його словами, на початку лютого Кабінет міністрів і Мінінфраструктури вжили заходів для виділення цих коштів.

Здійснити рейс погодилася авіакомпанія SkyUp.

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