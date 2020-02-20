В правительстве рассказали, сколько стоила эвакуация из Уханя

В Министерстве инфраструктуры сообщили, что рейс в китайский город Ухань и обратно с целью эвакуации украинцев и иностранцев обошелся Украине в сумму до 4,5 миллиона гривен.

Источник: заявление первого заместителя министра инфраструктуры Дмитрия Абрамовича 18 февраля на брифинге в Киеве

Прямая речь: "Стоимость подобного рода чартера будет составлять до 4,5 миллиона гривен".

Детали: По его словам, в начале февраля Кабинет министров и Мининфраструктуры приняли меры для выделения этих средств.

Осуществить рейс согласилась авиакомпания SkyUp.

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