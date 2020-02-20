В правительстве рассказали, сколько стоила эвакуация из Уханя
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Четверг, 20 февраля 2020, 17:34
В Министерстве инфраструктуры сообщили, что рейс в китайский город Ухань и обратно с целью эвакуации украинцев и иностранцев обошелся Украине в сумму до 4,5 миллиона гривен.
Источник: заявление первого заместителя министра инфраструктуры Дмитрия Абрамовича 18 февраля на брифинге в Киеве
Прямая речь: "Стоимость подобного рода чартера будет составлять до 4,5 миллиона гривен".
Детали: По его словам, в начале февраля Кабинет министров и Мининфраструктуры приняли меры для выделения этих средств.
Осуществить рейс согласилась авиакомпания SkyUp.
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Предыстория:
- 19 февраля эвакуационный самолет вылетел из Китая.
- Около 11:45 четверга, 20 февраля, воздушное судно с 72 пассажирами приземлилось в аэропорту Харькова.
- Из-за информации, что эвакуированных людей повезут в санаторий МВД в Новых Санжарах Полтавской области, местные жители начали митинг с вечера 19 февраля, а утром 20 февраля перекрыли дорогу.
- По последним данным, вирусом Covid 2019 в мире заразились 75 751 человек (из них более 74,5 тысячи – в Китае), умерли от его последствий 2 130 человек, выздоровели от него 16 822 человека.
Украинская правда
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