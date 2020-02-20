У МВС розповіли, з яких регіонів українці, евакуйовані з Уханю

З китайського міста Ухань у четвер евакуювали українців, які проживають в різних регіонах України.

Джерело: речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко під час брифінгу

Пряма мова: "З яких регіонів… У нас є Маріуполь, до речі, звідти наймолодший евакуйований – 2012 року народження, Кривий Ріг, Полтавська, Харківська, Київська, Миколаївська, Кіровоградська, місто Київ, Львівська, Волинська, Дніпропетровська, Вінницька, Хмельницька, Донецька, Житомирська, Запорізька, Закарпатська та Одеська області".

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