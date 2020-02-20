У МВС розповіли, з яких регіонів українці, евакуйовані з Уханю

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Четвер, 20 лютого 2020, 17:56

З китайського міста Ухань у четвер евакуювали українців, які проживають в різних регіонах України.

Джерело: речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко під час брифінгу

Пряма мова: "З яких регіонів… У нас є Маріуполь, до речі, звідти наймолодший евакуйований – 2012 року народження, Кривий Ріг, Полтавська, Харківська, Київська, Миколаївська, Кіровоградська, місто Київ, Львівська, Волинська, Дніпропетровська, Вінницька, Хмельницька, Донецька, Житомирська, Запорізька, Закарпатська та Одеська області".

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Передісторія:

  • Із Китаю прилетіли 72 людини: 45 українців та 27 іноземців.
  • Близько 11:45 четверга, 20 лютого, літак із евакуйованими з Китаю людьми приземливсяв аеропорту Харкова. До цього він намагався приземлитися там о 8 ранку, але через туман покружляв над містом понад пів години – і полетів на дозаправку в аеропорт "Бориспіль", що під Києвом.
  • Через інформацію, що евакуйованих осіб повезуть у санаторій МВС у Нових Санжарах Полтавської області, місцеві мешканці почали мітинг із вечора 19 лютого, а вранці 20 лютого перекрили дорогу.
  • За останніми даними, вірусом Covid 2019 у світі заразилися 75 751 особа (з них понад 74,5 тисячі – у Китаї), померли від його наслідків 2 130 людей, одужали від нього 16 822 людини.

Українська правда
Теми: коронавірус МВС Шишацький


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