В МВД рассказали, из каких регионов украинцы, эвакуированные из Уханя

С китайского города Ухань в четверг эвакуировали украинцев, проживающих в разных регионах Украины.

Источник: пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко во время брифинга

Прямая речь: "С каких регионов ... У нас есть Мариуполь, кстати, оттуда самый молодой эвакуированный - в 2012 года рождения. Кривой Рог, Полтавская, Харьковская, Киевская, Николаевская, Кировоградская, город Киев, Львовская, Волынская, Днепропетровская, Винницкая, Хмельницкая, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Закарпатская и Одесская области".

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