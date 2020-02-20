В МВД рассказали, из каких регионов украинцы, эвакуированные из Уханя

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Четверг, 20 февраля 2020, 17:56

С китайского города Ухань в четверг эвакуировали украинцев, проживающих в разных регионах Украины.

Источник: пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко во время брифинга

Прямая речь: "С каких регионов ... У нас есть Мариуполь, кстати, оттуда самый молодой эвакуированный - в 2012 года рождения. Кривой Рог, Полтавская, Харьковская, Киевская, Николаевская, Кировоградская, город Киев, Львовская, Волынская, Днепропетровская, Винницкая, Хмельницкая, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Закарпатская и Одесская области".

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Предыстория:

  • Из Китая прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев.
  • Около 11:45 четверга, 20 февраля, самолет с эвакуированными из Китая людьми приземлилсяв аэропорту Харькова. До этого он пытался приземлиться там в 8 утра, но из-за тумана покружил над городом более получаса – и полетел на дозаправку в аэропорт "Борисполь" под Киевом.
  • Из-за информации, что эвакуированных людей повезут в санаторий МВД в Новых Санжарах Полтавской области, местные жители начали митинг с вечера 19 февраля, а утром 20 февраля перекрыли дорогу.
  • По последним данным, вирусом Covid 2019 в мире заразились 75 751 человек (из них более 74,5 тысячи – в Китае), умерли от его последствий 2 130 человек, выздоровели от него 16 822 человека.

Украинская правда
Темы: коронавирус МВД Шишацкий


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