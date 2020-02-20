Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардепи просять Баканова порушити справу через протести на Львівщині

Четвер, 20 лютого 2020, 17:49
Нардепи просять Баканова порушити справу через протести на Львівщині

Народні депутати попросили голову Служби безпеки Івана Баканова порушити кримінальну справу через протести у Винниках на Львівщині, куди мали привезти евакуйованих з Уханя громадян України.

Джерело: заява народних депутатів

Дослівно: "Просимо порушити кримінальне провадження, виявити та притягти до відповідальності осіб, які закликали до вчинення дій, що загрожують громадському порядку, перекривали трасу та блокували госпіталь з метою недопуску на територію України евакуйованих з міста Ухань громадян України".

Деталі: На думку депутатів, дії громадян у Винниках містять ознаки злочину за ст.295 КК (заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку).

З невідомих причин бланк документа датований 25 вересня 2019 року.

 
 

Що передувало: 19 лютого у Львівській області люди притягли шини та перекрили під’їзд до госпіталю ветеранів війн та репресованих, бо болися, що до них привезуть евакуйованих із китайського міста Ухань.

Паніка почалася у середу зранку, коли з госпіталю почали евакуйовувати пацієнтів. Протестувати вийшли навіть деякі працівники лікарні.

Знати більшеТри екіпажі, біозахист та доба льоту. Гендиректор SkyUp розповів, як вивозили українців з Уханю

Літак на дезінфекцію, людей в окремі кімнати на 14 днів: якою буде евакуація українців з Китаю

Передісторія:

  • Із Китаю прилетіли 72 людини: 45 українців та 27 іноземців.
  • Близько 11:45 четверга, 20 лютого, літак із евакуйованими з Китаю приземлився в аеропорту Харкова. До цього він намагався приземлитися там о 8 ранку, але через туман покружляв над містом понад пів години – і полетів на дозаправку в аеропорт "Бориспіль" під Києвом.
  • Через інформацію, що евакуйованих осіб повезуть у санаторій МВС у Нових Санжарах Полтавської області, місцеві мешканці почали мітинг із вечора 19 лютого, а вранці 20 лютого перекрили дорогу.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусакціїСБУВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: