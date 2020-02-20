Нардепи просять Баканова порушити справу через протести на Львівщині

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Четвер, 20 лютого 2020, 18:49

Народні депутати попросили голову Служби безпеки Івана Баканова порушити кримінальну справу через протести у Винниках на Львівщині, куди мали привезти евакуйованих з Уханя громадян України.

Джерело: заява народних депутатів

Дослівно: "Просимо порушити кримінальне провадження, виявити та притягти до відповідальності осіб, які закликали до вчинення дій, що загрожують громадському порядку, перекривали трасу та блокували госпіталь з метою недопуску на територію України евакуйованих з міста Ухань громадян України".

Деталі: На думку депутатів, дії громадян у Винниках містять ознаки злочину за ст.295 КК (заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку).

 
 

Що передувало: 19 лютого у Львівській області люди притягли шини та перекрили під’їзд до госпіталю ветеранів війн та репресованих, бо болися, що до них привезуть евакуйованих із китайського міста Ухань.

Паніка почалася у середу зранку, коли з госпіталю почали евакуйовувати пацієнтів. Протестувати вийшли навіть деякі працівники лікарні.

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Передісторія:

  • Із Китаю прилетіли 72 людини: 45 українців та 27 іноземців.
  • Близько 11:45 четверга, 20 лютого, літак із евакуйованими з Китаю приземлився в аеропорту Харкова. До цього він намагався приземлитися там о 8 ранку, але через туман покружляв над містом понад пів години – і полетів на дозаправку в аеропорт "Бориспіль" під Києвом.
  • Через інформацію, що евакуйованих осіб повезуть у санаторій МВС у Нових Санжарах Полтавської області, місцеві мешканці почали мітинг із вечора 19 лютого, а вранці 20 лютого перекрили дорогу.

Українська правда
Теми: коронавірус акції СБУ Верховна Рада


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