Нардепи просять Баканова порушити справу через протести на Львівщині

Народні депутати попросили голову Служби безпеки Івана Баканова порушити кримінальну справу через протести у Винниках на Львівщині, куди мали привезти евакуйованих з Уханя громадян України.

Джерело: заява народних депутатів

Дослівно: "Просимо порушити кримінальне провадження, виявити та притягти до відповідальності осіб, які закликали до вчинення дій, що загрожують громадському порядку, перекривали трасу та блокували госпіталь з метою недопуску на територію України евакуйованих з міста Ухань громадян України".

Деталі: На думку депутатів, дії громадян у Винниках містять ознаки злочину за ст.295 КК (заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку).

З невідомих причин бланк документа датований 25 вересня 2019 року.

Що передувало: 19 лютого у Львівській області люди притягли шини та перекрили під’їзд до госпіталю ветеранів війн та репресованих, бо болися, що до них привезуть евакуйованих із китайського міста Ухань.

Паніка почалася у середу зранку, коли з госпіталю почали евакуйовувати пацієнтів. Протестувати вийшли навіть деякі працівники лікарні.

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