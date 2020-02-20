Нардепы просят Баканова возбудить дело из-за протестов во Львовской области

Народные депутаты попросили главу Службы безопасности Ивана Баканова возбудить уголовное дело из-за протестов в Винниках, куда должны были привезти эвакуированных из Уханя граждан Украины.

Источник: заявление народных депутатов

Дословно: "Просим возбудить уголовное производство, найти и привлечь к ответственности лица, которые призывали к совершению действий, угрожающих общественному порядку, перекрывали трассу и блокировали госпиталь с целью недопущения на территорию Украины эвакуированных из города Ухань граждан Украины".

Детали: По мнению депутатов, действия граждан в Винниках содержат признаки преступления по ст.295 УК (призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку).

По неизвестным причинам бланк документа датирован 25 сентября 2019 года.

Что предшествовало: 19 февраля во Львовской области участники протеста привезли шины и перекрыли подъезд к госпиталю ветеранов войны и репрессированных, потому что боялись, что к ним привезут эвакуированных из китайского города Ухань.

Паника началась в среду утром, когда из госпиталя начали эвакуировать пациентов. На протест вышли даже некоторые сотрудники больницы.

Знать больше: Самолет на дезинфекцию, людей в отдельные комнаты на 14 дней: какой будет эвакуация украинцев из Китая

Предыстория: