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Нардепы просят Баканова возбудить дело из-за протестов во Львовской области

Четверг, 20 февраля 2020, 17:49
Нардепы просят Баканова возбудить дело из-за протестов во Львовской области

Народные депутаты попросили главу Службы безопасности Ивана Баканова возбудить уголовное дело из-за протестов в Винниках, куда должны были привезти эвакуированных из Уханя граждан Украины.

Источник: заявление народных депутатов

Дословно: "Просим возбудить уголовное производство, найти и привлечь к ответственности лица, которые призывали к совершению действий, угрожающих общественному порядку, перекрывали трассу и блокировали госпиталь с целью недопущения на территорию Украины эвакуированных из города Ухань граждан Украины".

Детали: По мнению депутатов, действия граждан в Винниках содержат признаки преступления по ст.295 УК (призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку).

По неизвестным причинам бланк документа датирован 25 сентября 2019 года.

 
 

Что предшествовало: 19 февраля во Львовской области участники протеста привезли шины и перекрыли подъезд к госпиталю ветеранов войны и репрессированных, потому что боялись, что к ним привезут эвакуированных из китайского города Ухань.

Паника началась в среду утром, когда из госпиталя начали эвакуировать пациентов. На протест вышли даже некоторые сотрудники больницы.

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Предыстория:

  • Из Китая прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев.
  • Около 11:45 четверга, 20 февраля, самолет с эвакуированными из Китая людьми приземлилсяв аэропорту Харькова. До этого он пытался приземлиться там в 8 утра, но из-за тумана покружил над городом более получаса – и полетел на дозаправку в аэропорт "Борисполь" под Киевом.
  • Из-за информации, что эвакуированных людей повезут в санаторий МВД в Новых Санжарах Полтавской области, местные жители начали митинг с вечера 19 февраля, а утром 20 февраля перекрыли дорогу.

Украинская правда
Темы: коронавирусакцииСБУВерховная Рада
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