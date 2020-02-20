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У Нових Санжарах – цілодобовий патруль, рятувальна техніка, індивідуальне харчування

Четвер, 20 лютого 2020, 22:32
У Нових Санжарах – цілодобовий патруль, рятувальна техніка, індивідуальне харчування

Поліція організувала посилене цілодобове патрулювання медичного центру Нових Санжар, рятувальники тримають техніку на території бази на випадок надзвичайної ситуації.

Джерело: МВС, Полтавська облдержадміністрація

Пряма мова заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового: поліція в посиленому варіанті несе службу, організоване посилене патрулювання. Ми тримаємо тут резервні сили для оперативного реагування на ситуацію. Будемо патрулювати цілодобово".

Голова ДСНС Микола Чечоткін: "Тут знаходиться оперативний автомобіль для забезпечення зв’язку і загального моніторингу на території бази. Крім того, тут знаходяться наші сили та рятувальна техніка на випадок надзвичайної ситуації".

Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов: "Усіх евакуйованих українців з Уханя, серед яких 2-річна дитина, екіпаж літака, три медики й один журналіст, які також перебували на борту, розмістили в медичному центрі Нових Санжар. Людей забезпечили індивідуальним харчуванням".

Деталі: Повідомляється про 300 працівників Нацгвардії на території бази і ще 100 нацгвардійців — у резерві.

Що передувало: Мешканці Нових Санжар протестували проти завезення евакуйованих: перекрили дорогу й палили шини, а також вступили у сутичку з поліцейськими.

Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактами масових заворушень і насильства щодо правоохоронця.

Міністриня охорони здоров'я Зоряна Скалецька вирішила пожити з евакуйованими в обсервації.

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Українська правда

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Теми: коронавірусполіція
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