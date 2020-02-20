В Новых Санжарах – круглосуточный патруль, спасательная техника, индивидуальное питание

Полиция организовала усиленное круглосуточное патрулирование медицинского центра Новых Санжар, спасатели держат технику на территории базы на случай чрезвычайной ситуации.

Источник: МВД, Полтавская облгосадминистрация

Прямая речь замминистра внутренних дел Сергея Ярового: полиция в усиленном варианте несет службу, организовано усиленное патрулирование. Мы держим здесь резервные силы для оперативного реагирования на ситуацию. Будем патрулировать круглосуточно".

Глава ГСЧС Николай Чечеткин: "Здесь находится оперативный автомобиль для обеспечения связи и общего мониторинга на территории базы. Кроме того, здесь находятся наши силы и спасательная техника на случай чрезвычайной ситуации".

Председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов: "Всех эвакуированных украинцев из Уханя, среди которых 2-летний ребенок, экипаж самолета, три медика и один журналист, которые также находились на борту, разместили в медицинском центре Новых Санжар. Людей обеспечили индивидуальным питанием".

Детали: Сообщается о 300 единицах Нацгвардии на территории базы и еще 100 нацгвардейцах – в резерве.

Что предшествовало: Жители Новых Санжар протестовали против завоза эвакуированных: перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в схватку с полицейскими.

Полиция начала два уголовных производства по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиционера.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая решила пожить с эвакуированными в обсервации.

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