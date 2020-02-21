Рябошапка знає, хто причетний до "втрати" двох томів "справ Майдану"

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що слідству відомо, хто міг бути причетним до витоку інформації у "справах Майдану".

Джерело: Рябошапка в ефірі "Право на владу"

Пряма мова: "Він відбувся (витік – УП). Ми підозрюємо, що це була людина, яка працювали при Горбатюку (колишньому начальнику спецрозслідувань ГПУ – УП).

Ми знаємо, хто це міг зробити. Ми проводимо розслідування, є кримінальне провадження. Це не були втрачені матеріали, це були скопійовані матеріали".

Деталі: Генпрокурор не сумнівається, що розслідування цієї справи буде доведене до логічного завершення, а винних притягнуть до відповідальності.

Що передувало: На початку листопаду минулого року тодішній директор Державного бюро розслідувань Роман Труба підтвердив, що ДБР відкрило кримінальне провадження стосовно слідчих управління спеціальних розслідувань ГПУ, які допустили втрату матеріалів у розслідуванні "справ Майдану".