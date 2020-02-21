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Рябошапка знает, кто причастен к "потере" двух томов "дел Майдана"

Пятница, 21 февраля 2020, 02:18
Рябошапка знает, кто причастен к потере двух томов дел Майдана

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что следствию известно, кто мог быть причастен к утечке информации в "делах Майдана".

Источник: Рябошапка в эфире "Право на владу"

Прямая речь: "Она состоялся (утечка – УП). Мы подозреваем, что это был человек, который работали при Горбатюку (бывшему начальнику спецрасследований ГПУ – УП).

Мы знаем, кто это мог сделать. Мы проводим расследование, есть уголовное производство. Это не были утрачены материалы, это были скопированы материалы.

Детали: Генпрокурор не сомневается, что расследование этого дела будет доведено до логического завершения, а виновных привлекут к ответственности.

Что предшествовало: В начале ноября прошлого года тогдашний директор Государственного бюро расследований Роман Труба подтвердил, что ГБР открыло уголовное производство в отношении следователей управления специальных расследований ГПУ, которые допустили потерю материалов в расследовании "дел Майдана".

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: ЕвромайданГенпрокуратураРябошапка
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