Рябошапка знает, кто причастен к "потере" двух томов "дел Майдана"

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Пятница, 21 февраля 2020, 03:18

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что следствию известно, кто мог быть причастен к утечке информации в "делах Майдана".

Источник: Рябошапка в эфире "Право на владу"

Прямая речь: "Она состоялся (утечка – УП). Мы подозреваем, что это был человек, который работали при Горбатюку (бывшему начальнику спецрасследований ГПУ – УП).

Мы знаем, кто это мог сделать. Мы проводим расследование, есть уголовное производство. Это не были утрачены материалы, это были скопированы материалы.

Детали: Генпрокурор не сомневается, что расследование этого дела будет доведено до логического завершения, а виновных привлекут к ответственности.

Что предшествовало: В начале ноября прошлого года тогдашний директор Государственного бюро расследований Роман Труба подтвердил, что ГБР открыло уголовное производство в отношении следователей управления специальных расследований ГПУ, которые допустили потерю материалов в расследовании "дел Майдана".

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Евромайдан Генпрокуратура Рябошапка


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