Пристайко: Україна працює над новою редакцією Мінських угод

Міністр зовнішніх справ Вадим Пристайко заявив, що українська сторона працює над новою редакцією Мінських угод.

Джерело: Пристайко у коментарі для "Голос Америки"

Деталі: Робота над оновленням домовленостей триває незважаючи на публічні заяви Росії, яка виступає проти внесення змін.

За словами дипломата, вказані угоди мали бути виконані ще в 2015 році.

"Зараз 20-тий - ми все ще не досягли миру. Тому ми вважаємо, що цей документ не просто можна, а потрібно змінювати, адже деякі його пункти реалізувати неможливо", – пояснив Пристайко.

Наразі, каже очільник МЗС, Україна працює над тим, "щоб змусити усіх учасників погодитися, що Мінські домовленості вичерпали себе і потребують змін".

Також міністр підкреслив, що на попередні зміни, які вносились до Мінських домовленостей,а саме щодо "формули Штайнмайєра" та розведення сил Росія погодилась.

"Напевно, з часом буде згенеровано новий документ, який буде простіше виконати та досягти результатів", – сказав Пристайко.

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