Пристайко: Україна працює над новою редакцією Мінських угод

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П'ятниця, 21 лютого 2020, 06:39

Міністр зовнішніх справ Вадим Пристайко заявив, що українська сторона працює над новою редакцією Мінських угод.

Джерело: Пристайко у коментарі для "Голос Америки"

Деталі: Робота над оновленням домовленостей триває незважаючи на публічні заяви Росії, яка виступає проти внесення змін. 

За словами дипломата, вказані угоди мали бути виконані ще в 2015 році. 

"Зараз 20-тий - ми все ще не досягли миру. Тому ми вважаємо, що цей документ не просто можна, а потрібно змінювати, адже деякі його пункти реалізувати неможливо", – пояснив Пристайко.  

Наразі, каже очільник МЗС, Україна працює над тим, "щоб змусити усіх учасників погодитися, що Мінські домовленості вичерпали себе і потребують змін".

Також міністр підкреслив, що на попередні зміни, які вносились до Мінських домовленостей,а саме щодо "формули Штайнмайєра" та розведення сил Росія погодилась. 

"Напевно, з часом буде згенеровано новий документ, який буде простіше виконати та досягти результатів", – сказав Пристайко. 

Передісторія:

  • Представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Олексій Рєзніков після Нормандської зустрічі заявив, що Україна запропонує зміни до Мінських угод на Нормандській зустрічі у березні або раніше.
  • Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила за підсумками саміту "нормандської четвірки" у Парижі, що Мінські домовленості "не закам’янілий документ", і привітала пропозиції президента Володимира Зеленського змінити його.
  • Перед самітом помічник президента України Андрій Єрмак заявив, що Мінські угоди потребують уточнення, оскільки вони були укладені п'ять років тому.
  • У свою чергу, представник Росії в Контактній групі з урегулювання ситуації на сході України Борис Гризлов заявив, що "жодних змін у Мінських домовленостях не буде і бути не може".

Українська правда
Теми: Мінські угоди Пристайко нормандський формат Росія Донбас


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