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Пристайко: Украина работает над новой редакцией Минских соглашений

Пятница, 21 февраля 2020, 05:39
Пристайко: Украина работает над новой редакцией Минских соглашений

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона работает над новой редакцией Минских соглашений.

Источник: Пристайко в комментарии для "Голос Америки"

Детали: Работа над обновлением договоренностей продолжается несмотря на публичные заявления России, которая выступает против внесения изменений.

По словам дипломата, указанные соглашения должны быть выполнены еще в 2015 году.

"Сейчас 20-й – мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно", – объяснил Пристайко.

Сейчас, говорит глава МИД, Украина работает над тем, "чтобы заставить всех участников согласиться, что Минские договоренности исчерпали себя и требуют изменений".

Также министр подчеркнул, что на предыдущие поправки, которые вносились в Минские договоренности, а именно касательно "формулы Штайнмайера" и разведения сил, Россия согласилась.

"Наверное, со временем будет сгенерирован новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов", – сказал Пристайко.

Предыстория:

  • Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников после Нормандской встречи заявил, что Украина предложит изменения в Минские соглашения к Нормандской встрече в марте или даже ранее.
  • Канцлер Германии Ангела Меркель заявила по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже, что Минские договоренности "не окаменевший документ", и поддержала предложения президента Владимира Зеленского внести в него изменения.
  • Перед саммитом помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Минские соглашения требуют уточнения, поскольку они были заключены пять лет назад.
  • В свою очередь, представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что "никаких изменений в Минские договоренности не будет и быть не может".

Украинская правда

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Темы: Минские соглашенияПристайконормандский форматРосcияДонбасс
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