Пристайко: Украина работает над новой редакцией Минских соглашений

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона работает над новой редакцией Минских соглашений.

Источник: Пристайко в комментарии для "Голос Америки"

Детали: Работа над обновлением договоренностей продолжается несмотря на публичные заявления России, которая выступает против внесения изменений.

По словам дипломата, указанные соглашения должны быть выполнены еще в 2015 году.

"Сейчас 20-й – мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно", – объяснил Пристайко.

Сейчас, говорит глава МИД, Украина работает над тем, "чтобы заставить всех участников согласиться, что Минские договоренности исчерпали себя и требуют изменений".

Также министр подчеркнул, что на предыдущие поправки, которые вносились в Минские договоренности, а именно касательно "формулы Штайнмайера" и разведения сил, Россия согласилась.

"Наверное, со временем будет сгенерирован новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов", – сказал Пристайко.

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