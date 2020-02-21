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"Шахтар" готовий надати свій літак для евакуації решти українців з Уханя

П'ятниця, 21 лютого 2020, 21:04
Шахтар готовий надати свій літак для евакуації решти українців з Уханя

Футбольний клуб "Шахтар" висловив готовність евакуювати решту українців з Уханя на літаку клубу.

Деталі: офіційний сайт клубу

Пряма мова капітана й голкіпера клубу Андрія П'ятова: "Після поєдинку (з" Бенфікою "- ред.) вдалося поспілкуватися із Рінатом Ахметовим. Обговорили гру, і президент запропонував відправити клубний літак, щоб забрати Настю та інших українців з Китаю.

Домовилися, якщо в цьому буде необхідність, клуб готовий відправити наш клубний літак за українцями, які лишилися в Ухані".

Деталі: П'ятов також розповів, що за рахунок грошей від продажу квитків на матч із "Бенфікою" футболісти вирішили надати фінансову допомогу евакуйованим.

Кошти мають піти на забезпечення "комфортних побутових умов" для людей на обсервації у Нових Санжарах.

Також повідомляється, що Фонд Ріната Ахметова забезпечить людей на обсервації тестами для виявлення коронавірусу, а лікарів і персонал – одноразовими захисними медичними костюмами.

Що передувало: Донецький Шахтар у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи у Харкові переміг із рахунком 2:1 португальську Бенфіку.

Читайте такожТри екіпажі, біозахист та доба льоту. Гендиректор SkyUp розповів, як вивозили українців з Уханя

Передісторія:

  • Літак SkyUp мав евакуювати 48 українців і 29 іноземців із китайського міста Ухань, де був спалах коронавірусу Covid-2019. Трьох українців та одну іноземку не пустили на борт.
  • Настя Зінченко відмовилася евакуюватися з Уханя, бо їй заборонили взяти з собою свого собаку Мішель.
  • Урядовці міста Ухань у Китаї відмовили Зінченко разом із її померанським шпіцом в евакуації через відсутність повного пакету документів для вивезення собаки за кордон.

Українська правда

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Теми: ШахтаркоронавірусКитай
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