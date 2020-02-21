"Шахтар" готовий надати свій літак для евакуації решти українців з Уханя

Футбольний клуб "Шахтар" висловив готовність евакуювати решту українців з Уханя на літаку клубу.

Деталі: офіційний сайт клубу

Пряма мова капітана й голкіпера клубу Андрія П'ятова: "Після поєдинку (з" Бенфікою "- ред.) вдалося поспілкуватися із Рінатом Ахметовим. Обговорили гру, і президент запропонував відправити клубний літак, щоб забрати Настю та інших українців з Китаю.

Домовилися, якщо в цьому буде необхідність, клуб готовий відправити наш клубний літак за українцями, які лишилися в Ухані".

Деталі: П'ятов також розповів, що за рахунок грошей від продажу квитків на матч із "Бенфікою" футболісти вирішили надати фінансову допомогу евакуйованим.

Кошти мають піти на забезпечення "комфортних побутових умов" для людей на обсервації у Нових Санжарах.

Також повідомляється, що Фонд Ріната Ахметова забезпечить людей на обсервації тестами для виявлення коронавірусу, а лікарів і персонал – одноразовими захисними медичними костюмами.

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