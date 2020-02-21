Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Шахтер" готов предоставить свой самолет для эвакуации оставшихся в Ухане украинцев

Пятница, 21 февраля 2020, 21:04
Шахтер готов предоставить свой самолет для эвакуации оставшихся в Ухане украинцев

Футбольный клуб "Шахтер" выразил готовность эвакуировать оставшихся в Ухане украинцев на самолете клуба.

Детали: официальный сайт клуба

Прямая речь капитана и вратаря клуба Андрея Пятова: "После поединка (с "Бенфикой" – ред.) удалось пообщаться с Ринатом Ахметовым. Обсудили игру, и президент предложил отправить клубный самолет, чтобы забрать Настю и других украинцев из Китая. 

Договорились, что, если в этом будет необходимость, клуб готов отправить наш клубный самолет за оставшимися в Ухане украинцами".

Детали: Также он рассказал, что за счет денег, вырученных от продажи билетов после матча с "Бенфикой", футболисты решили предоставить финансовую помощь эвакуированным. 

Средства должны пойти на обеспечение "комфортных бытовых условий" для людей на обсервации в Новых Санжарах.

Также сообщается, что Фонд Рината Ахметова обеспечит людей на обсервации тестами для выявления коронавируса, а врачей и персонал - одноразовыми защитными медицинскими костюмами.

Что было ранее: Донецкий Шахтер в первом матче 1/16 финала Лиги Европы в Харькове победил со счетом 2:1 португальскую Бенфику.

Читайте также: Три экипажа, биозащита и сутки полета. Гендиректор SkyUp рассказал, как вывозили украинцев из Уханя

Предыстория:

  • Самолет SkyUp должен был эвакуировать 48 граждан Украины и 29 иностранцев из китайского города Ухань, где была вспышка коронавируса Covid-2019. Трех украинцев и одну иностранку не пустили на борт.
  • Настя Зинченко отказалась эвакуироваться из Уханя, потому что ей запретили взять с собой свою собаку Мишель.
  • Власти города Ухань в Китае отказали Зинченко вместе с ее померанским шпицем в эвакуации из-за отсутствия полного пакета документов для вывоза собаки за границу.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ШахтеркоронавирусКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Шахтер
"Шахтер" и "Фейеноорд" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
В драматической серии пенальти "Шахтер" обыграл "Ренн" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
"Шахтер" вылетел из Лиги чемпионов, проиграв "Лейпцигу", но не лишился европейской весны
Последние новости
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
Все новости...
Реклама: