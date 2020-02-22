Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения – штаб ООС

В ночь на субботу вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться через линию соприкосновения вблизи населенного пункта Новотошковское.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "Сегодня, ночью 22 февраля, была осуществлена ​​неудачная попытка прорыва через линию соприкосновения диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований Российской Федерации.

Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новотошковское".

Детали: Отмечается, что подразделения Объединенных сил своевременно обнаружили врага и очередными огневыми средствами отбили атаку.

В результате боевого столкновения ДРГ противника, понеся потери, отступила. При этом враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника.

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