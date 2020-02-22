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Зеленський відправив у Нові Санжари секретаря РНБО

Субота, 22 лютого 2020, 08:31
Зеленський відправив у Нові Санжари секретаря РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов за дорученням президента вилетів у селище Нові Санжари Полтавської області, де 20 лютого сталися сутички через розміщення там для обсервації українців, які прибули з Китаю.

Джерело: сайт Ради нацбезпеки і оборони у суботу, Полтавська ОДА

Дослівно РНБО: "Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за дорученням президента України Володимира Зеленського вилетів у селище Нові Санжари Полтавської області.

Данілов детально ознайомиться з ситуацією, що склалася навколо розміщення евакуйованих з Китаю українців у медцентрі Нацгвардії "Нові Санжари"".

Деталі: Пізніше сайт Полтавської ОДА повідомив, що Данілов прибув до Нових Санжар.

Дослівно Полтавська ОДА: "Він ознайомиться з умовами перебування евакуйованих з Китаю українців у медичному центрі Національної гвардії "Нові Санжари". Також ознайомиться з ситуацією, що склалася навколо розміщення українців".

Знати більше: Новосанжарський сором. Як влада довела евакуацію людей до паніки в Україні

Передісторія:

Українська правда

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Теми: РНБОздоров'яПолтавська область
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