Зеленський відправив у Нові Санжари секретаря РНБО

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Субота, 22 лютого 2020, 09:31

Секретар РНБО Олексій Данілов за дорученням президента вилетів у селище Нові Санжари Полтавської області, де 20 лютого сталися сутички через розміщення там для обсервації українців, які прибули з Китаю.

Джерело: сайт Ради нацбезпеки і оборони у суботу

Дослівно: "Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за дорученням президента України Володимира Зеленського вилетів у селище Нові Санжари Полтавської області.

Данілов детально ознайомиться з ситуацією, що склалася навколо розміщення евакуйованих з Китаю українців у медцентрі Нацгвардії "Нові Санжари"".

Знати більше: Новосанжарський сором. Як влада довела евакуацію людей до паніки в Україні

Передісторія:

Українська правда
Теми: РНБО здоров'я Полтавська область


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