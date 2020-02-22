Зеленський відправив у Нові Санжари секретаря РНБО
Секретар РНБО Олексій Данілов за дорученням президента вилетів у селище Нові Санжари Полтавської області, де 20 лютого сталися сутички через розміщення там для обсервації українців, які прибули з Китаю.
Джерело: сайт Ради нацбезпеки і оборони у суботу
Дослівно: "Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за дорученням президента України Володимира Зеленського вилетів у селище Нові Санжари Полтавської області.
Данілов детально ознайомиться з ситуацією, що склалася навколо розміщення евакуйованих з Китаю українців у медцентрі Нацгвардії "Нові Санжари"".
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Передісторія:
- Місцеві мешканці, дізнавшись, що евакуйованих із Китаю українців та іноземців повезуть у Нові Санжари, ще з вечора 19 лютого влаштували мітинг, а вранці 20 лютого перекрили дорогу і вступили у сутичку з поліцейськими.
- Правоохоронцям довелося відтісняти протестувальників, щоб завезти евакуйованих у медичний центр. У сутичках з протестувальниками постраждали 9 поліцейських.
- Правоохоронці відкрили 5 кримінальних проваджень стосовно подій у Нових Санжарах.