Зеленский отправил в Новые Санжары секретаря СНБО

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Суббота, 22 февраля 2020, 09:31

Секретарь СНБО Алексей Данилов по поручению президента вылетел в поселок Новые Санжары Полтавской области, где 20 февраля произошли столкновения из-за размещения там для обсервации украинцев, прибывших из Китая.

Источник: сайт Совета нацбезопасности и обороны в субботу

Дословно: "Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по поручению президента Украины Владимира Зеленского вылетел в поселок Новые Санжары Полтавской области.

Данилов подробно ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары"".

Знать больше: Новосанжарский стыд. Как власть довела эвакуацию людей до паники в Украине

Предыстория:

Украинская правда
Темы: СНБО здоровье Полтавская область


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