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Зеленский отправил в Новые Санжары секретаря СНБО

Суббота, 22 февраля 2020, 08:31
Зеленский отправил в Новые Санжары секретаря СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов по поручению президента вылетел в поселок Новые Санжары Полтавской области, где 20 февраля произошли столкновения из-за размещения там для обсервации украинцев, прибывших из Китая.

Источник: сайт Совета нацбезопасности и обороны в субботу, Полтавская ОГА

Дословно СНБО: "Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по поручению президента Украины Владимира Зеленского вылетел в поселок Новые Санжары Полтавской области.

Данилов подробно ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары"".

Детали: Позже сайт Полтавской ОГА сообщил, что Данилов прибыл в Новые Санжары.

Дословно Полтавская ОГА: "Он ознакомится с условиями пребывания эвакуированных из Китая украинцев в медицинском центре Национальной гвардии "Новые Санжары". Также ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения украинцев".

Знать больше: Новосанжарский стыд. Как власть довела эвакуацию людей до паники в Украине

Предыстория:

Украинская правда
Темы: СНБОздоровьеПолтавская область
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