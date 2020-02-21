Поліція відкрила 5 проваджень за подіями у Нових Санжарах: перевірять авто і розлив алкоголю

Правоохоронці відкрили 5 кримінальних проваджень стосовно подій у Нових Санжарах 20 лютого, де місцеві жителі протестували проти обсервації евакуйованих із Китаю громадян.

Джерело: заступник директора Департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Відкрито 5 кримінальних проваджень. Поліція встановлює усіх причетних до вчорашніх подій, внаслідок яких відбулося порушення громадського порядку і 9 поліцейських отримали травми різного ступеня важкості"

Деталі: Кримінальні провадження відкрито за статтями: 279 "Блокування транспортних комунікацій, №293 Групове порушення громадського порядку; 294 "Масові заворушення"; ч.2 ст. 161 "Порушення рівноправності громадян, поєднані з насильством, обманом чи погрозами"; ч.2 ст 345 через ст. 15 "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу як замах на злочин".

Крім цього Тракало зазначив, що поліція перевірятиме встановлюватиме осіб, чиї транспортні засоби на номерних знаках інших регіонів було помічено на місці подій.

Національною поліцією в рамках досудового розслідування також встановлюються і перевіряється інформація щодо організованого підвезення і розливання алкогольних напоїв.

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