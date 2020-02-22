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Протести в Нових Санжарах підбурювали професійні провокатори – Данілов

Субота, 22 лютого 2020, 13:41
Протести в Нових Санжарах підбурювали професійні провокатори – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що в протестах в Нових Санжарах 20 лютого проти розміщення евакуйованих з Китаю українців та іноземців брали участь провокатори з інших населених пунктів.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов, радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко на брифінгу в Нових Санжарах у суботу

Пряма мова Данілова: "Ситуація сьогодні є контрольованою, ніяких проблем немає".

"Ми чітко усвідомлюємо, що не лише мешканці Санжар в цьому брали участь. Були люди, які до Санжар не мають ніякого відношення… Ці люди є професійними, і коли стається така ситуація, вони підбурення роблять, а потім трошечки зникають. Але і СБУ, і МВС розуміють, про кого йде мова".

Деталі: У свою чергу, присутній на брифінгу радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко повідомив, що поліція встановлює роль кожного під час заворушень 20 лютого.

Пряма мова Варченка: "Частина очевидців заявляють, що "ці люди не з нашого села". Ми перевіряємо інформацію".

"На сьогодні ті понад 25 осіб, які встановлені – це мешканці Нових Санжар і новосанжарського району. Але ми перевіряємо інформацію, що були інші особи".

Знати більше: Новосанжарський сором. Як влада довела евакуацію людей до паніки в Україні

Передісторія:

"Українська правда" у Threads

Теми: Полтавська областьРНБОМВС
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