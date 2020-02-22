Протесты в Новых Санжарах подстрекали провокаторы – Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что в протестах в Новых Санжарах 20 февраля против размещения эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев участвовали провокаторы из других населенных пунктов.
Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов, советник министра внутренних дел Иван Варченко на брифинге в Новых Санжарах в субботу
Прямая речь Данилова: "Ситуация сегодня является контролируемой, никаких проблем нет".
"Мы четко осознаем, что не только жители Санжар в этом участвовали. Были люди, которые к Санжарам не имеют никакого отношения ... Эти люди являются профессиональными, и когда происходит такая ситуация, они подстрекают, а потом немножечко исчезают. Но и СБУ, и МВД понимают, о ком идет речь".
Детали: В свою очередь, присутствующий на брифинге советник министра внутренних дел Иван Варченко сообщил, что полиция устанавливает роль каждого во время беспорядков 20 февраля.
Прямая речь Варченко: "Часть очевидцев заявляют, что "эти люди не из нашего села". Мы проверяем информацию".
"На сегодняшний день те более 25 человек, которые установлены – это жители Новых Санжар и Новосанжарского района. Но мы проверяем информацию, что были другие лица".
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Предыстория:
- Местные жители, узнав, что эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев повезут в Новые Санжары, еще с вечера 19 февраля устроили митинг, а утром 20 февраля перекрыли дорогу и вступили в схватку с полицейскими.
- Правоохранителям пришлось оттеснять протестующих, чтобы завезти эвакуированных в медцентр. В столкновениях пострадали 9 полицейских.
- Правоохранители открыли 5 уголовных производств в отношении событий в Новых Санжарах.