Протесты в Новых Санжарах подстрекали провокаторы – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что в протестах в Новых Санжарах 20 февраля против размещения эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев участвовали провокаторы из других населенных пунктов.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов, советник министра внутренних дел Иван Варченко на брифинге в Новых Санжарах в субботу

Прямая речь Данилова: "Ситуация сегодня является контролируемой, никаких проблем нет".

"Мы четко осознаем, что не только жители Санжар в этом участвовали. Были люди, которые к Санжарам не имеют никакого отношения ... Эти люди являются профессиональными, и когда происходит такая ситуация, они подстрекают, а потом немножечко исчезают. Но и СБУ, и МВД понимают, о ком идет речь".

Детали: В свою очередь, присутствующий на брифинге советник министра внутренних дел Иван Варченко сообщил, что полиция устанавливает роль каждого во время беспорядков 20 февраля.

Прямая речь Варченко: "Часть очевидцев заявляют, что "эти люди не из нашего села". Мы проверяем информацию".

"На сегодняшний день те более 25 человек, которые установлены – это жители Новых Санжар и Новосанжарского района. Но мы проверяем информацию, что были другие лица".

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