РФ забрала з лайнера Diamond Princess заражених коронавірусом росіян

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Неділя, 23 лютого 2020, 08:54

У суботу до Росії з Японії було евакуйовано 8 росіян, які перебували на круїзному лайнері "Diamond Princess", де зареєстровано великий спалах коронавірусу Covid-19. У трьох із них було виявлено коронавірус.

Джерело: віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова в коментарі журналістам, повідомляє Інтерфакс

Пряма мова: "До Російської Федерації повернулися 8 росіян, з яких у трьох в період перебування на лайнері був виявлений новий коронавірус, інші російські громадяни відмовилися від перельоту спеціальним комфортабельним бортом МНС".

"Співвітчизники, які повернулися до Росії, почуваються добре. У осіб з виявленою за результатами лабораторних аналізів новою коронавірусною інфекцією захворювання протікає в легкій формі без виражених симптомів і ускладнень. Їхньому здоров'ю і здоров'ю членів їхніх сімей нічого не загрожує".

"Всі евакуйовані російські громадяни (а також особи, які здійснюють евакуацію) протягом 14 днів перебуватимуть в карантині під медичним наглядом в місті Казані у спеціалізованому закладі, де створені всі умови для комфортного перебування. У ході карантину буде проведена діагностика на наявність нового коронавірусу".

Передісторія:

  • 5 лютого стало відомо про спалах нового коронавірусу (Covid-19) на круїзному лайнері "Diamond Princess" з 3700 людьми з 56 країн.
  • На борту перебувають 25 громадян України, усі вони є членами екіпажу. Підхопили коронавірус двоє українців.
  • 19 лютого перші пасажири висадилися з лайнера "Diamond Princess", пришвартованого біля Йокогами, Японія, після 14 днів карантину.
  • Cтаном на 20 лютого внаслідок захворювання померли двоє пасажирів лайнера.

Українська правда
Теми: Росія коронавірус здоров'я Японія


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