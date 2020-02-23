РФ забрала з лайнера Diamond Princess заражених коронавірусом росіян

У суботу до Росії з Японії було евакуйовано 8 росіян, які перебували на круїзному лайнері "Diamond Princess", де зареєстровано великий спалах коронавірусу Covid-19. У трьох із них було виявлено коронавірус.

Джерело: віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова в коментарі журналістам, повідомляє Інтерфакс

Пряма мова: "До Російської Федерації повернулися 8 росіян, з яких у трьох в період перебування на лайнері був виявлений новий коронавірус, інші російські громадяни відмовилися від перельоту спеціальним комфортабельним бортом МНС".

"Співвітчизники, які повернулися до Росії, почуваються добре. У осіб з виявленою за результатами лабораторних аналізів новою коронавірусною інфекцією захворювання протікає в легкій формі без виражених симптомів і ускладнень. Їхньому здоров'ю і здоров'ю членів їхніх сімей нічого не загрожує".

"Всі евакуйовані російські громадяни (а також особи, які здійснюють евакуацію) протягом 14 днів перебуватимуть в карантині під медичним наглядом в місті Казані у спеціалізованому закладі, де створені всі умови для комфортного перебування. У ході карантину буде проведена діагностика на наявність нового коронавірусу".

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