РФ забрала с лайнера Diamond Princess зараженных коронавирусом россиян

В субботу в Россию из Японии были эвакуированы 8 россиян, находившиеся на круизном лайнере "Diamond Princess", где зарегистрирована крупная вспышка коронавируса Covid-19. У троих из них был выявлен коронавирус.

Источник: вице-премьер РФ Татьяна Голикова в комментарии журналистам, сообщает Интерфакс

Прямая речь: "В Российскую Федерацию возвратились 8 россиян, из которых у троих в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус, остальные российские граждане отказались от перелета специальным комфортабельным бортом МЧС".

"Вернувшиеся в Россию соотечественники чувствуют себя хорошо. У лиц с выявленной по результатам лабораторных анализов новой коронавирусной инфекцией заболевание протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений. Их здоровью и здоровью членов их семей ничего не угрожает".

"Все эвакуированные российские граждане (а также лица, осуществляющие эвакуацию) в течение 14 дней будут находиться в карантине под медицинским наблюдением в городе Казани в специализированном учреждении, где созданы все условия для комфортного нахождения. В ходе карантина будет проведена диагностика на наличие нового коронавируса".

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