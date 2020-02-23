"Шахтар" під контролем Зеленського готує політ до Уханя – гендиректор
ФК "Шахтар" веде підготовку до відправлення свого літака до Китаю за українцями, які там залишилися і чекає всіх необхідних погоджень, цей процес особисто контролює президент Володимир Зеленський.
Джерело: генеральний директор ФК "Шахтар" Сергій Палкін у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Зараз іде підготовка. Це досить трудомісткий процес збору документів і погоджень. У ньому задіяні різні державні служби, як в Україні, так і в Китаї. Процес йде під особистим контролем президента України Володимира Зеленського. Він докладає максимум зусиль, щоб Анастасія Зінченко і українці, які залишилися в Ухані, змогли найближчим часом повернутися додому".
"Зможемо вилетіти, як тільки будуть улагоджені всі адміністративні питання і отримані необхідні дозвільні документи".
Деталі: Палкін повідомив, що "Шахтар" із керівництвом свого партнера компанії SkyUp займається підготовкою борту.
Він підкреслив, що клуб готовий відправити літак і хоче це зробити якомога швидше.
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Передісторія:
- Літак SkyUp мав евакуювати 48 українців і 29 іноземців із китайського міста Ухань, де був спалах коронавірусу Covid-2019. Трьох українців та одну іноземку не пустили на борт.
- Настя Зінченко відмовилася евакуюватися з Уханя, бо їй заборонили взяти з собою свого собаку Мішель.
- Урядовці міста Ухань у Китаї відмовили Зінченко разом із її померанським шпіцом в евакуації через відсутність повного пакету документів для вивезення собаки за кордон.
- Після цього футбольний клуб "Шахтар" висловив готовність евакуювати решту українців з Уханя на літаку клубу.